Afrique du Sud : le pétrole fait chuter le rand de plus de 1 %

La monnaie sud-africaine a perdu environ 1,1 % face au dollar lundi, sous l’effet de la hausse du pétrole et d’un dollar plus ferme avant la décision de la Réserve fédérale américaine.

Le rand sud-africain a perdu environ 1,1 % face au dollar lundi 14 septembre, à 16,3175 rands pour un dollar vers 13 h 37 GMT, alors que la hausse du pétrole et le renforcement du billet vert accentuaient la pression sur la monnaie.

Les cours du brut ont progressé de plus de 2 % lundi après de nouvelles attaques contre des infrastructures énergétiques saoudiennes et des navires au Moyen-Orient. Le Brent s’échangeait autour de 107 dollars le baril dans l’après-midi.

Cette hausse pèse particulièrement sur l’Afrique du Sud, qui importe du pétrole brut et des produits raffinés. Le gouvernement sud-africain reconnaît que les prix locaux des carburants restent directement exposés aux cours internationaux et aux coûts d’importation.

La pression ne s’est pas limitée au marché des changes. L’indice Top 40 de la Bourse de Johannesburg reculait d’environ 1,3 %, tandis que le rendement de l’obligation publique de référence à échéance 2035 progressait à 8,8 %.

Le marché attend également la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine prévue mercredi. Un durcissement du ton de la Fed pourrait soutenir davantage le dollar et maintenir les monnaies émergentes sous pression.

La vulnérabilité de Pretoria aux chocs pétroliers est au cœur d’un projet de politique sur les stocks stratégiques publié en juillet. Le texte prévoit que la South African National Petroleum Company maintienne des réserves équivalentes à 60 jours d’importations nettes de brut et de produits raffinés, avec un objectif de 90 jours à plus long terme.

Le gouvernement sud-africain rappelle par ailleurs que les prix des carburants sont ajustés chaque mois en fonction de facteurs locaux et internationaux, notamment le prix du brut, les produits pétroliers importés et le coût du transport maritime.