Dominique Besnehard toujours perturbé par la mort de Nathalie Baye

Dominique Besnehard, producteur et ancien agent, a déclaré sur Télématin le 3 août être encore profondément affecté par la disparition de Nathalie Baye, décédée en avril 2026 à 77 ans des suites de la maladie à corps de Lewy. Ami de l’actrice depuis 42 ans et son agent durant vingt ans, il revient sur le vide laissé par sa disparition et annonce un hommage organisé dans le cadre du Festival du film francophone d’Angoulême.

Nathalie Baye, née le 6 juillet 1948 à Mainneville, s’est imposée comme une figure majeure du cinéma français au cours d’une carrière couvrant plus de cinq décennies. Récompensée à quatre reprises par un César, notamment pour La Balance et Le Petit Lieutenant, elle a travaillé avec des réalisateurs tels que François Truffaut, Jean‑Luc Godard et Xavier Dolan. Son état de santé avait suscité des inquiétudes dans les mois précédant sa mort, et ses obsèques ont été célébrées en toute intimité afin de permettre à ses proches de lui rendre un dernier hommage.

Parmi les proches bouleversés par sa disparition figure sa fille, Laura Smet, décrite comme inconsolable. Plusieurs membres du monde du cinéma et des proches collaborateurs ont exprimé publiquement leur peine depuis l’annonce du décès, soulignant l’empreinte laissée par l’actrice dans la vie culturelle et personnelle de ceux qui l’ont côtoyée.

Un deuil compliqué

Interrogé sur France 2 dans le cadre de la promotion du Festival d’Angoulême, Dominique Besnehard a évoqué la difficulté pour lui d’accepter la disparition de celle qu’il présente comme « mon amie depuis 42 ans ». Il a rappelé son lien professionnel et personnel avec Nathalie Baye : « Comme agent elle m’a jamais quitté, je l’ai eue pendant 20 ans… tout le temps que je sois agent j’ai eu Nathalie », a‑t‑il expliqué.

Pour marquer la mémoire de l’actrice, Besnehard a souhaité programmer une rétrospective à Angoulême composée d’une dizaine de films choisis, « pas les films qu’on connaît », afin de rendre un hommage élargi à son parcours. Il a précisé que la rétrospective s’ouvrira avec Un week‑end sur deux de Nicole Garcia, film qui illustre selon lui la relation artistique et humaine qui liait les deux comédiennes et leurs cercles professionnels.

Le producteur a également évoqué un souvenir personnel qui l’accompagne au quotidien depuis la mort de Nathalie Baye : il a récupéré son petit chat, Sisi. À propos de l’animal, il a raconté, en souriant, la difficulté qu’il éprouve à prononcer correctement son nom à cause de « son cheveu sur la langue » et préfère désormais l’appeler « petit chat ». Cette présence animale constitue, selon lui, un lien tangible avec la comédienne.