FIFA: Gianni Infantino sollicite le soutien de Donald Trump pour sauver sa présidence (média)

Fragilisé par les critiques visant sa gouvernance et par l’abandon de son projet d’ouverture aux investisseurs privés, Gianni Infantino serait à la recherche de soutiens pour préserver son avenir à la tête de la FIFA. Selon la presse américaine, le président de l’instance mondiale aurait sollicité l’aide de l’administration de Donald Trump.

Fragilisé par les critiques autour de sa gouvernance et par l’abandon de son projet d’ouverture du capital des compétitions de la FIFA, Gianni Infantino tenterait de s’appuyer sur le soutien de l’administration américaine pour préserver son poste à la tête de l’instance mondiale. Selon le New York Post, le président de la FIFA aurait pris contact avec l’entourage de Donald Trump afin d’obtenir un appui politique dans une période particulièrement délicate pour son avenir.

Le dirigeant italo-suisse fait face à une forte contestation depuis l’échec de son projet baptisé « FIFA Forward Enterprise », qui prévoyait l’arrivée d’investisseurs privés dans certaines activités commerciales de l’organisation. Une initiative qui a provoqué une levée de boucliers au sein du football international et alimenté les appels à son départ.

D’après le média américain, Infantino aurait notamment prévu des rencontres privées avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio afin de renforcer ses soutiens et tenter de conserver son fauteuil de président de la FIFA. Le patron du football mondial espérerait également que Donald Trump lui témoigne sa reconnaissance après la décision controversée d’annuler le carton rouge infligé à Folarin Balogun lors de la Coupe du monde 2026. Une décision qui avait suscité de nombreuses réactions dans le monde du football.