Bénin: Valentin Djenontin salue la libération de Julien Kandé Kansou et appelle à la réconciliation nationale

​La libération de Julien Kandé Kansou, intervenue le 1ᵉʳ août 2026 à la faveur de la grâce présidentielle accordée par le chef de l’État Romuald Wadagni, suscite des réactions positives au sein de la classe politique béninoise.

Dans une déclaration rendue publique le 2 août, l’ancien ministre Valentin Djenontin-Agossou s’est réjoui du retour à la liberté de son proche, qualifiant cette décision de geste d’apaisement salutaire pour la vie républicaine.

​Tout en réaffirmant sa position initiale quant aux circonstances de l’arrestation de Julien Kandé Kansou, l’ancien membre du gouvernement du Dr Boni Yayi a souligné que l’honnêteté intellectuelle imposait de saluer les actes favorisant la décrispation du climat national.

Il a ainsi exprimé sa gratitude envers le président Romuald Wadagni et son gouvernement pour cette mesure de clémence, estimant que la libération d’un citoyen constitue avant tout une victoire de l’humanité et un pas vers la paix.

​Saisissant cette opportunité politique, Valentin Djenontin-Agossou a exhorté le chef de l’État à transformer cette décision individuelle en le point de départ d’une œuvre plus vaste de réconciliation nationale.

Il a ainsi appelé à l’extension des mesures d’élargissement à d’autres détenus, notamment ceux qu’il qualifie de prisonniers politiques, afin de privilégier le dialogue sincère, le pardon et la cohésion nationale sur l’ensemble du territoire