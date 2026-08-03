Afrique du Sud : le solaire-stockage gagne du terrain face aux tarifs d’Eskom

En Afrique du Sud, la hausse du coût de l’électricité renforce l’intérêt des entreprises pour les énergies renouvelables. Le solaire, combiné au stockage et au wheeling, apparaît comme une solution de plus en plus recherchée pour réduire la dépendance au réseau national.

SolarAfrica, MPower et Fledge Capital prévoient de développer une centrale solaire de 184 mégawatts associée à une capacité de stockage de 300 mégawattheures. Le projet doit être implanté près d’eMalahleni, dans la province du Mpumalanga, une région historiquement marquée par la production d’électricité à partir du charbon.

Baptisé Highveld Hybrid Energy, le projet associera une installation photovoltaïque à des batteries capables de stocker une partie de l’électricité produite. Cette configuration doit permettre de mieux adapter la production solaire aux besoins des consommateurs, notamment lorsque l’ensoleillement diminue ou que la demande augmente.

Le développement de cette centrale intervient dans un contexte de pression accrue sur les entreprises sud-africaines. La progression des tarifs appliqués par Eskom, la compagnie publique d’électricité, pousse de nombreux acteurs privés à rechercher des sources d’approvisionnement moins coûteuses et davantage prévisibles.

Le wheeling soutient les projets privés

Le wheeling permet à un producteur privé d’injecter son électricité dans le réseau national afin qu’elle soit consommée par un client situé ailleurs. Le producteur et l’utilisateur final concluent alors un accord commercial, tandis que le gestionnaire du réseau assure le transport de l’électricité moyennant des frais.

Ce mécanisme élargit les possibilités offertes aux entreprises qui souhaitent acheter de l’électricité renouvelable sans installer elles-mêmes des panneaux solaires sur leurs sites. Il favorise également l’émergence de projets de grande taille dans des régions disposant de ressources foncières et d’un accès aux infrastructures électriques.

Dans le cas de Highveld Hybrid Energy, l’association entre la production solaire, le stockage et le wheeling doit permettre de fournir une électricité renouvelable avec une disponibilité mieux adaptée aux besoins des clients. Elle s’inscrit dans l’évolution du marché sud-africain, où les entreprises cherchent à limiter l’impact des hausses tarifaires et des perturbations de l’approvisionnement.

Le choix d’eMalahleni revêt aussi une portée particulière pour le secteur énergétique sud-africain. La ville se trouve au cœur du Mpumalanga, une province connue pour ses centrales à charbon, mais qui accueille désormais des initiatives visant à diversifier les moyens de production électrique.

Une diversification du système électrique

Le recours au solaire et au stockage ne signifie pas une disparition immédiate des centrales à charbon, qui occupent encore une place centrale dans le système électrique sud-africain. Il traduit toutefois l’essor de solutions privées destinées à compléter l’offre du réseau et à répondre aux contraintes de production d’Eskom.

Pour les entreprises, la capacité à sécuriser une partie de leur approvisionnement constitue un enjeu majeur. La production solaire peut réduire les achats d’électricité au réseau, tandis que les batteries permettent de conserver l’énergie produite pendant la journée et de la restituer lorsque la demande est plus forte.

Le projet porté par SolarAfrica, MPower et Fledge Capital illustre ainsi la montée en puissance de modèles combinant production décentralisée et contrats directs avec les consommateurs. Son développement dépendra notamment de la mise en place des infrastructures nécessaires et de la finalisation des accords liés à la fourniture d’électricité.

Avec une puissance solaire annoncée de 184 mégawatts et un stockage de 300 mégawattheures, Highveld Hybrid Energy figure parmi les projets qui pourraient accompagner la transformation progressive du paysage énergétique sud-africain. Il témoigne de l’intérêt croissant du secteur privé pour des installations renouvelables capables de répondre aux besoins industriels tout en s’appuyant sur le réseau existant.