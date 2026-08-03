Mort de Natalia Dontcheva : le fils de son compagnon publie un message poignant

Natalia Dontcheva, comédienne franco-bulgare reconnue pour ses rôles à la télévision et au cinéma, est décédée le samedi 1er août à l’âge de 56 ans, a annoncé son agent Laurent Savry dans un communiqué relayé par l’AFP. Selon ce communiqué, « Artiste profondément talentueuse et femme d’une grande sensibilité, elle a marqué le public par la justesse de son interprétation, son élégance et son engagement au service de son métier ». Sur les réseaux, certains comptes évoquent toutefois 57 ans ; cette différence d’âge a été notée dans des messages publics citant la date de décès.

Formée au théâtre et active au cinéma comme à la télévision, Natalia Dontcheva a multiplié les apparitions dans des fictions grand public et des productions plus intimistes. Le public la reconnaissait notamment pour ses participations à Joséphine, ange gardien, Camping Paradis, ainsi que pour des films et téléfilms tels que Le tableau noir, La fautive ou Tango. Elle a également été vue dans des séries étrangères comme Doc Martin. Plus récemment, elle figure au générique du téléfilm Les Disparus de la Forêt noire en 2023 et de Disparition inquiétante diffusé sur France 2 en 2024.

Aux côtés de sa carrière artistique, Natalia Dontcheva partageait sa vie avec le réalisateur et producteur Arnaud Sélignac. Leur famille a publié des hommages, dont un message particulièrement ému de Hugo Sélignac, producteur et fils d’Arnaud, qui a salué le rôle de Natalia au sein du foyer et rappelé son soutien quotidien auprès des siens.

Un pilier pour sa famille

Dans le message publié sur Instagram, Hugo Sélignac a développé ce qu’il considérait comme les qualités humaines de Natalia, évoquant la confiance et l’affection qu’elle avait su tisser au fil des années. Il a écrit qu’il ne souhaitait pas réduire leur lien au simple terme de « belle‑mère » et a insisté sur le fait qu’il la considérait comme une « Belle personne » dont il admirait profondément la manière d’être.

Le producteur a remercié Natalia pour l’attention portée à la famille et pour le soutien apporté à son père pendant vingt‑cinq ans : « merci d’avoir pris soin de lui pendant 25 ans, merci de l’avoir admiré, porté, soutenu, pardonné et surtout aimé passionnément », a-t-il écrit. Il a aussi laissé entendre que la comédienne avait mené un long combat contre la maladie : « Après un combat de dix ans, tu pars enfin te reposer. Profite à fond, ça fait si longtemps que ça ne t’était pas arrivé », a-t-il ajouté.

Sur la plateforme X, un message relayé par le compte du journaliste Jean‑François Guyot a rappelé l’ampleur de sa carrière télévisuelle et cinématographique, citant notamment ses présences dans Julie Lescaut, Une femme d’honneur, Josepheine Ange Gardien et le film Mademoiselle de Joncquières.

Hugo Sélignac a conclu son hommage par une promesse adressée à Natalia : « la seule promesse que je peux te faire aujourd’hui, c’est que je ferai tout pour maintenir ce que tu t’es battue à faire vivre (…) Tu vas me manquer, ma «Belle» Natalia »