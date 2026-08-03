La dette extérieure réduit les budgets éducatifs en Afrique australe

Dans plusieurs pays d’Afrique australe, le poids de la dette extérieure réduit la marge de manœuvre des gouvernements et fragilise le financement de l’éducation. Les budgets consacrés aux écoles et aux enseignants reculent alors que les besoins augmentent, notamment sous l’effet de la croissance démographique et des difficultés économiques.

Les organisations syndicales du secteur réclament une hausse des investissements publics afin d’améliorer les conditions d’apprentissage et de travail. Elles dénoncent une situation dans laquelle les remboursements dus aux créanciers internationaux absorbent une part croissante des ressources disponibles pour les services sociaux.

Lors d’une réunion sous-régionale organisée fin juillet à Johannesburg, l’Internationale de l’Éducation a réuni 33 délégués. Des représentants du Botswana, de l’Eswatini et du Lesotho ont notamment participé aux échanges consacrés à la place de la dette dans les politiques publiques éducatives.

Les participants ont insisté sur la nécessité de préserver les dépenses d’éducation dans les arbitrages budgétaires. Pour les syndicats, la réduction des crédits compromet le recrutement d’enseignants, la qualité des infrastructures scolaires et l’accès des élèves à un enseignement régulier.

Une pression croissante sur les budgets publics

La dette extérieure ne se limite pas à une contrainte financière pour les États. Le service de la dette, qui comprend le remboursement du capital et le paiement des intérêts, peut réduire les fonds disponibles pour les salaires, la construction d’écoles et l’achat de matériel pédagogique.

Dans plusieurs pays de la région, les gouvernements doivent composer avec des recettes publiques limitées et des charges financières élevées. Cette situation les conduit à hiérarchiser leurs dépenses, souvent au détriment des secteurs sociaux, alors même que l’éducation figure parmi les principaux leviers de développement.

Les créanciers internationaux influent ainsi indirectement sur les priorités nationales. Les conditions attachées aux prêts, les exigences de stabilité budgétaire et la nécessité de rassurer les marchés peuvent pousser les gouvernements à contenir leurs dépenses publiques, y compris dans l’éducation.

Les syndicats d’enseignants demandent que les choix budgétaires tiennent davantage compte des conséquences sociales de l’endettement. Ils plaident pour une réévaluation des politiques de financement et pour une coopération renforcée entre les pays d’Afrique australe afin de défendre les investissements consacrés aux écoles.