Xi Jinping adresse ses félicitations à Romuald Wadagni après son élection à la présidence du Bénin

Le président chinois Xi Jinping a adressé, vendredi, un message officiel de félicitations à Romuald Wadagni, à la suite de son élection à la présidence de la République du Bénin.

Dans son message, le chef de l’État chinois a mis en avant l’amitié traditionnelle qui lie la Chine et le Bénin. Il a souligné que, ces dernières années, les deux pays ont consolidé leur confiance politique mutuelle et se sont soutenus de manière constante sur les questions touchant à leurs intérêts fondamentaux et à leurs principales préoccupations respectives.

Xi Jinping a également relevé les avancées significatives enregistrées dans la coopération bilatérale, notant que les échanges et partenariats dans divers domaines ont connu un essor notable, avec des retombées concrètes et bénéfiques pour les peuples béninois et chinois.

Insistant sur l’importance qu’il accorde au développement des relations sino-béninoises, le président chinois s’est dit disposé à travailler étroitement avec le nouveau chef de l’État béninois. Cette collaboration, a-t-il précisé, visera notamment à mettre en œuvre les acquis du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, et à hisser le partenariat stratégique entre la Chine et le Bénin à un niveau supérieur.

Ce message s’inscrit dans la dynamique de continuité diplomatique entre Cotonou et Beijing, marquée par une coopération croissante et une convergence d’intérêts sur plusieurs dossiers économiques et stratégiques.