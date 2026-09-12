Affaire Poco Lee : le parquet britannique affirme que la procédure reste active

Le Crown Prosecution Service maintient l’audience de préparation prévue le 15 septembre à Londres, sans confirmer les rumeurs sur une éventuelle remise en liberté du danseur nigérian.

La procédure visant le danseur nigérian Poco Lee au Royaume-Uni reste active, a indiqué le Crown Prosecution Service (CPS). L’artiste, de son vrai nom Iweh Odinaka, demeure attendu le 15 septembre 2026 devant la Snaresbrook Crown Court, à Londres, pour une audience de préparation du procès.

Cette précision intervient après la circulation de messages annonçant sa libération, le retrait de la plainte ou un règlement privé. Dans sa réponse adressée à Punch le 12 septembre, le parquet britannique n’a confirmé aucune de ces affirmations et n’a pas précisé si Poco Lee se trouvait en détention ou en liberté sous caution.

Le danseur est poursuivi pour une tentative de viol, deux viols et deux agressions par pénétration. La procédure avait été annoncée fin août, lorsque le tribunal avait confirmé les chefs d’accusation et fixé l’audience du 15 septembre. TheCable Lifestyle avait également obtenu cette confirmation directement de l’administration judiciaire.

L’audience annoncée est une « Plea and Trial Preparation Hearing », étape au cours de laquelle la position du prévenu et l’organisation d’un éventuel procès sont examinées. Il ne s’agit pas du procès lui-même.

Dans une déclaration rendue publique le 25 août et relayée par Pulse Nigeria, l’équipe de Poco Lee avait demandé au public de ne pas ajouter au dossier des éléments absents des accusations officielles.

La Snaresbrook Crown Court a confirmé qu’une restriction de publication protège l’identité de la plaignante au titre de la loi britannique de 1992 sur les infractions sexuelles. Poco Lee n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans cette affaire et bénéficie de la présomption d’innocence.