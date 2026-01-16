Affaire du tiktokeur Flapacha : le parquet requiert la relaxe, verdict attendu le 29 janvier

Poursuivi pour escroquerie via internet après une fausse scène d’enlèvement diffusée sur TikTok, le tiktokeur Cédric Toffa, alias Flapacha, pourrait bientôt quitter la prison. Le parquet spécial près la CRIET a requis sa relaxe au bénéfice du doute, lors de l’audience du jeudi 15 janvier 2026.

Cédric Toffa, connu sur TikTok sous le pseudonyme Flapacha, est peut-être à la veille d’un dénouement judiciaire favorable. Une audience s’est tenue ce jeudi 15 janvier 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), consacrée aux réquisitions du ministère public dans le dossier d’escroquerie via internet le concernant.

À l’issue des débats, le parquet spécial a estimé que les éléments réunis au cours de l’instruction ne permettaient pas d’établir avec certitude la culpabilité du prévenu. Selon le ministère public, les données à caractère cybercriminel retrouvées dans un téléphone saisi lors d’une perquisition ne seraient pas imputables au tiktokeur.

Le parquet a rappelé qu’au cours d’une audience antérieure, le frère aîné de Flapacha avait reconnu être le propriétaire dudit téléphone. Celui-ci est actuellement en détention préventive pour d’autres faits de cybercriminalité. Dans ces conditions, le doute, a conclu le substitut du procureur spécial, doit profiter à l’accusé. La relaxe au bénéfice du doute a donc été requise.

La défense, assurée par Me Hugo Koukpolou, a pour sa part plaidé la relaxe pure et simple de son client et sollicité la restitution des effets personnels saisis par le Centre national d’investigations numériques (CNIN) lors de son interpellation.

Le juge a mis l’affaire en délibéré et annoncé que la décision sera rendue le jeudi 29 janvier 2026, selon les informations rapportées par Libre Express.

Flapacha avait été arrêté le 11 août 2025 après la diffusion d’un live TikTok simulant un enlèvement, réalisé avec un autre influenceur, Jérémie Dégamer. Cette mise en scène, présentée comme une recherche de visibilité et de revenus sur la plateforme, avait provoqué une vague d’inquiétude sur les réseaux sociaux.

Lors de l’audience du 20 octobre 2025, le tiktokeur avait plaidé non coupable, affirmant qu’aucun argent n’avait été extorqué aux internautes. Si Jérémie Dégamer a été remis en liberté, Flapacha avait été placé sous mandat de dépôt, notamment en raison des soupçons liés au téléphone saisi. L’issue du dossier est désormais attendue à la fin du mois.