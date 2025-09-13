PAR PAYS
Accord franco-britannique : premiers renvois de migrants cette semaine

Par BENIN WEB TV
Soudan: le gouvernement refuse la trêve proposée

Caracas accuse les États-Unis d’avoir arraisonné un bateau de pêche dans ses eaux

La Roumanie affirme qu’un drone a violé son espace aérien lors des frappes russes en Ukraine

L’Ukraine frappe l’une des plus grandes raffineries de Russie

France : Lecornu promet de revenir sur la suppression de deux jours fériés

Cameroun : Issa Tchiroma Bakary porté candidat consensuel de l’opposition

Royaume-Uni : 110 000 personnes à Londres à l’appel du militant d’extrême droite Tommy Robinson

Sébastien Lecornu veut un réseau «France Santé» pour des soins de proximité

Avant de sanctionner Moscou, Trump exige l’arrêt des achats de pétrole russe

Birmanie: un groupe armé accuse une frappe aérienne d’avoir tué de nombreux lycéens

Les premiers renvois de migrants entre la France et le Royaume‑Uni, prévus par l’accord migratoire conclu en juillet sur le principe « un pour un », commenceront la semaine prochaine, ont indiqué les autorités françaises. Les retours aériens de migrants depuis le Royaume‑Uni vers la France sont programmés « en début de semaine prochaine » et ne concerneront que l’aéroport parisien de Roissy, selon une source aéroportuaire, tandis que le ministère de l’Intérieur précise que les premiers départs depuis la France auront lieu « samedi prochain ».

