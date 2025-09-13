Accord franco-britannique : premiers renvois de migrants cette semaine

Les premiers renvois de migrants entre la France et le Royaume‑Uni, prévus par l’accord migratoire conclu en juillet sur le principe « un pour un », commenceront la semaine prochaine, ont indiqué les autorités françaises. Les retours aériens de migrants depuis le Royaume‑Uni vers la France sont programmés « en début de semaine prochaine » et ne concerneront que l’aéroport parisien de Roissy, selon une source aéroportuaire, tandis que le ministère de l’Intérieur précise que les premiers départs depuis la France auront lieu « samedi prochain ».