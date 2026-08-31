Accident post-Gaani 2026: la Cour impériale de Nikki au chevet des blessés

​Au lendemain des festivités de la Gaani 2026, la Cour impériale de Nikki exprime sa solidarité envers les victimes du grave accident de la circulation survenu le jeudi 27 août à hauteur de Boko, dans la commune de N’Dali.

Le samedi 29 août 2026, une délégation mandatée par l’Empereur Sa Majesté Séro Torou Touko Sari et conduite par son Yerouma s’est rendue dans les centres hospitaliers pour apporter un soutien moral aux blessés et à leurs familles.

​Le drame est survenu lors du trajet de retour des réjouissances, impliquant des cavaliers et leurs montures. Le bilan provisoire fait état d’un décès un ressortissant de Komiguéa et de plusieurs blessés.

​La mission impériale a rendu visite aux 37 rescapés répartis dans trois structures sanitaires :

​ 15 patients suivis au Centre hospitalier universitaire Borgou-Alibori ;

suivis au Centre hospitalier universitaire Borgou-Alibori ; ​ 13 personnes en soins à l’Hôpital des Armées de Parakou ;

en soins à l’Hôpital des Armées de Parakou ; ​9 blessés pris en charge à l’Hôpital de Boko.

​En coordination avec l’Association Bénin Massobou, les émissaires du trône de Nikki ont transmis les vœux de prompt rétablissement du souverain. L’état de santé des hospitalisés est jugé stable et leur prise en charge médicale se poursuit.