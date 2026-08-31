« On peut le dire maintenant, on avait payé des étudiants » : Arthur lâche un secret vieux de 25 ans sur Loft Story
Invité de l'émission Fracture, l'animateur et producteur est revenu sur les coulisses du lancement de Loft Story sur M6 en 2001, révélant un stratagème resté secret pendant vingt-cinq ans.
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L’animateur et producteur Arthur a révélé, dans un entretien accordé à l’émission « Fracture » et diffusé sur YouTube, que l’équipe de « Loft Story » avait payé des étudiants pour manifester devant le siège de M6 en dénonçant une « télé poubelle », afin de créer le buzz autour du lancement du programme en 2001. Invité par Éric Larchevêque, Tony Parker et Nathan Pissaro, l’ancien vice-président d’Endemol est revenu sur les coulisses de cette opération vieille de vingt-cinq ans, jusque-là tenue secrète.
« On peut le dire maintenant : on avait payé des étudiants pour aller vider des poubelles devant M6 pour dire ‘télé poubelle !’, pour faire parler du truc », a raconté Arthur sur le plateau de « Fracture ». Selon lui, cette opération de communication a en partie échappé à son contrôle : « On n’avait pas prévu que les mecs allaient casser des vitrines et tout, ils se sont emballés. »
« Loft Story », diffusée sur M6 en 2001 puis en 2002, est née d’une rencontre entre Arthur et le producteur néerlandais John de Mol, à l’origine du concept « Big Brother », lors du Festival de Cannes. Selon Arthur, le projet a d’abord été refusé par plusieurs chaînes, dont TF1, avant d’être acheté par M6.
Sans les réseaux sociaux pour relayer l’information à l’époque, l’équipe du programme avait dû, selon lui, redoubler d’inventivité pour faire parler du format inédit. « Il n’y avait pas les réseaux sociaux, il fallait créer du buzz ! On en a créé… Il fallait faire parler du programme ! », a-t-il expliqué.
Un format qui a ouvert la voie à une génération de téléréalités
« Loft Story » a ouvert la voie à une série de programmes d’enfermement en France, dont « Secret Story », toujours diffusée sur TMC. La finale de la quatorzième saison de « Secret Story », diffusée le 20 août, a réuni 526 000 téléspectateurs, pour une part d’audience de 3,7 %.
Pour Arthur, cette anecdote résume une époque où la promotion des programmes reposait sur l’inventivité plutôt que sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui c’est facile de faire du buzz sur les réseaux sociaux, mais à l’époque, il n’y en avait pas. Il fallait inventer le buzz ! C’était une de mes spécialités », a-t-il conclu.
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