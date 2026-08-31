Madagascar

Madagascar: la rentrée scolaire alourdit les dépenses des familles

Les élèves du public doivent reprendre les cours le 7 septembre 2026. Entre hausses de prix sur certaines fournitures et frais pouvant dépasser un million d'ariary dans le privé, la rentrée pèse davantage sur les ménages.

Mohamed ISSA
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ECONOMIE
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Écoliers malgaches devant une école à Madagascar
Photo : Woodlouse / Wikimedia Commons
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À Madagascar, la rentrée des élèves des établissements publics pour l’année scolaire 2026-2027 est prévue le 7 septembre, après la rentrée administrative du 24 août et celle des enseignants du 31 août, selon 2424.mg citant le calendrier du ministère de l’Éducation nationale. À l’approche de l’échéance, Midi Madagasikara a rapporté le 19 août que les achats de fournitures scolaires s’accéléraient et que certains articles affichaient des hausses de prix d’environ 2 % à 10 % selon les lieux d’achat.

Midi Madagasikara a également indiqué que les dépenses de rentrée dans les établissements privés allaient d’environ 200 000 ariary à plus d’un million d’ariary par enfant. AllAfrica, en reprenant un article de L’Express de Madagascar du 7 août 2026, a rapporté que cette préparation représentait une charge financière importante pour de nombreux parents d’élèves.

Le ministère malgache de l’Économie et des Finances a indiqué que l’inflation en glissement annuel était passée de 6,8 % à fin mars à 8,6 % en juin 2026, avec une inflation sous-jacente à 11,4 %.

Les résultats MICS 2025 publiés par l’UNICEF indiquent que 47 % des enfants achèvent le cycle primaire à Madagascar et que le taux net ajusté de fréquentation du primaire atteint 75 %.

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