Abomey-Calavi: quatre membres d’une famille projetés hors d’un véhicule après un accident à IITA

Un grave accident de circulation a eu lieu ce dimanche 5 octobre 2025 au carrefour IITA, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Un véhicule en provenance de Cotonou a dérapé sous une forte pluie, puis a terminé sa course sur le trottoir. Parmi les passagers se trouvaient quatre membres d’une même famille qui ont été projetés hors du véhicule à la suite du choc.

Les faits selon les informations de 24aubénin se sont déroulés peu après le carrefour IITA, alors que la route était fortement aspergée d’eau par la pluie. Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule. Les occupants, surpris par le virage brusque et la vitesse du véhicule, ont été projetés à l’extérieur au moment du choc.

Parmi les membres de la famille, c’est le père qui ressort grièvement blessé. Il a été transporté d’urgence dans un centre de santé. Les autres passagers, quoique secoués, semblent avoir subi des blessures moins sévères.

L’accident a provoqué des perturbations temporaires de la circulation. La Police a été alertée pour procéder aux premiers constats et sécuriser les lieux. Après son intervention, la circulation a été rétablie.