Abomey-Calavi: face aux démolitions à Togbin-Fandji, le maire Nathanaël Koty échange avec les propriétaires et met en place un comité de suivi

​La situation des riverains touchés par la libération du domaine public naturel à Togbin-Fandji était au centre des discussions à l’hôtel de ville d’Abomey-Calavi.

Le jeudi 24 septembre 2026, le maire Nathanaël Koty a reçu une délégation de représentants des propriétaires de parcelles concernés par l’opération d’alignement. Cette séance de concertation avait pour but de désamorcer les tensions croissantes et d’écouter les doléances des habitants relatives aux délais d’évacuation et aux mesures d’accompagnement promises par les autorités.

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​Placée sous le sceau de l’apaisement, la réunion a permis aux administrés de porter directement leurs inquiétudes auprès du chef de l’exécutif communal. Tout en saluant leur volonté d’emprunter la voie du dialogue pacifique, Nathanaël Koty a rappelé que plusieurs usagers avaient déjà été informés en amont par les services municipaux et l’Agence nationale du domaine et du foncier (Andf), via des marquages sur les bâtiments, même si certains travaux de construction s’étaient poursuivis.

L’édile a promis de relayer fidèlement leurs requêtes aux plus hautes instances étatiques, assurant de l’attention portée par le président de la République aux doléances exprimées, dans le strict respect de la légalité et de l’intérêt général.

​Un comité de onze membres créé dans un contexte de démolitions

​À l’issue des échanges, les deux parties ont acté la mise sur pied d’un comité de onze membres. Cette cellule de liaison aura pour responsabilité principale de fluidifier la circulation des informations, de préserver le fil du dialogue avec l’ensemble des parties prenantes et de suivre pas à pas les modalités de la procédure de recasement ou de dédommagement.

​Cette démarche de médiation intervient dans un climat particulièrement sensible. L’ultimatum accordé aux occupants des concessions situées à moins de 25 mètres de la lagune côtière a expiré le mardi 22 septembre 2026.

Sur le terrain, les engins lourds poursuivent les démolitions et les départs s’accélèrent, rendant d’autant plus urgente l’opérationnalisation de ce cadre de concertation locale.