À Porto-Novo, une moto PCX volée refait surface en pleine circulation : le revendeur écroué

Une affaire singulière de vol présumé de moto a été examinée le mercredi 11 février 2026 au tribunal de première instance de Porto-Novo.

Au centre du dossier, une moto de marque PCX reconnue par son propriétaire alors qu’elle circulait librement en ville, plusieurs mois après sa disparition.

Les faits remontent à octobre 2025. Quatre mois après, la victime aurait identifié sa moto dans la circulation malgré un changement de peinture et la modification de certains composants.

Convaincue qu’il s’agissait bien de son engin volé, elle aurait procédé à son immobilisation, déclenchant ainsi une procédure judiciaire.

À la barre, le prévenu, présenté comme revendeur de la moto, a expliqué avoir acquis l’engin au Nigeria, sur commande expresse d’un client, également présent à l’audience. Ce dernier a reconnu avoir acheté la moto, tout en admettant ne pas disposer des documents administratifs, affirmant ne pas avoir encore réglé la totalité du prix convenu.

Face à ces déclarations, la victime a maintenu sa version, soutenant que la moto lui appartenait et qu’elle avait été soustraite frauduleusement. La confrontation a alors porté sur l’examen des indices matériels, des versions contradictoires et des justificatifs présentés par les différentes parties.

Un quatrième témoin a également été entendu afin d’éclairer le tribunal sur les circonstances d’acquisition et de revente de la moto. L’audience a ainsi été marquée par une analyse minutieuse des faits, opposant l’ancien propriétaire présumé, le nouvel acquéreur et le revendeur, tous liés par une chaîne de transactions aujourd’hui remise en cause.

À l’issue des débats, le prévenu est gardé dans les liens de la justice en attendant la suite des débats et d’autres éléments probants de preuves.