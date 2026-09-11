Tyla et TikTok relancent les glitter tattoos, la touche Y2K qui habille la peau

Les tatouages pailletés reviennent dans les tendances beauté de septembre 2026. Porté par TikTok et des looks comme ceux de Tyla, ce body art temporaire mise sur les reflets métalliques et les motifs assumés.

Les tatouages pailletés remontent dans les vidéos beauté de TikTok en ce début de septembre 2026. Le bureau de tendances NellyRodi les place parmi les signaux du mois, avec des papillons irisés, des étoiles métalliques et des motifs argentés qui quittent l’univers enfantin pour les looks de fête et de festival.

Le mouvement a déjà trouvé une ambassadrice africaine très visible. En juillet, la chanteuse sud-africaine Tyla a porté dans le bas du dos un tatouage temporaire « A*POP » couvert de paillettes lors d’une soirée à Londres autour de son deuxième album. Le détail s’inscrivait dans un look très années 2000, entre taille basse, strass et body glitter.

La tendance dépasse le clin d’œil nostalgique. Au printemps, Zara Larsson avait elle aussi multiplié les papillons scintillants et les décors temporaires sur le corps pendant sa tournée américaine. Sur les réseaux, ces motifs réapparaissent désormais comme de petits accessoires de beauté à part entière, pensés pour capter la lumière plutôt que pour imiter un vrai tatouage.

Le rendu varie beaucoup selon la matière choisie. Les versions argentées donnent un effet bijou, tandis que l’or, le cuivre, le violet ou les reflets holographiques peuvent mieux se fondre dans une tenue ou reprendre une couleur de maquillage. Sur une peau foncée, les finis métalliques créent aussi un contraste particulièrement visible en photo et sous les lumières du soir.

La pose se fait généralement avec un pochoir et une colle conçue pour la peau, ou avec un motif temporaire déjà préparé. Les zones peu soumises aux frottements, comme l’épaule, le haut du dos ou l’avant-bras, tiennent mieux que les mains et les plis. Une peau propre et sèche aide également le motif à rester net.

La prudence compte dès qu’un produit reste plusieurs heures sur la peau. La Food and Drug Administration américaine rappelle que des réactions allergiques ont été signalées avec certains tatouages temporaires et conseille, avant une application sur le visage, de tester le produit sur une zone moins visible. Les paillettes et colles doivent être explicitement prévues pour un usage cosmétique, plutôt que détournées de fournitures de loisirs créatifs.

Pour retirer le motif sans frotter la peau, les formules huileuses ou les démaquillants biphasés sont généralement les plus adaptés. Le produit peut être laissé quelques instants sur la zone avant d’essuyer doucement, surtout lorsque la colle retient encore des particules de paillettes.