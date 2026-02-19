À Abidjan, Jean Christian Konan placé sous mandat de dépôt

Le lanceur d’alerte ivoirien Jean Christian Konan a été placé sous mandat de dépôt mercredi 18 février 2026, après son audition au parquet d’Abidjan. Cette décision intervient dans le contexte de ses récentes dénonciations du remblayage jugé illégal de la lagune Ebrié.

Interpellé lundi 16 février alors qu’il menait une campagne publique contre ces opérations, l’activiste fait désormais l’objet d’une information judiciaire. Il a été écroué au Pôle pénal d’Abidjan (ex-MACA) en attendant la suite de la procédure.

Selon son avocat, il est poursuivi pour sept chefs d’accusation, dont diffamation, appel au meurtre, incitation à la haine, trouble à l’ordre public, destruction de biens privés, violence en groupe et filouterie.

Depuis plusieurs semaines, Konan multipliait publications et interventions pour dénoncer ces opérations sur certaines zones de la lagune, qu’il juge illégales, afin d’alerter l’opinion sur leurs conséquences environnementales et urbanistiques.

Des entreprises se disant diffamées par ses publications avaient déjà déposé plainte. Son placement sous mandat de dépôt ouvre dorénavant une phase judiciaire où défense et accusation pourront présenter leurs arguments devant la juridiction compétente.