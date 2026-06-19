Dave : sa retraite ‘de merde’ ne suffit pas

Dave est de nouveau au cœur de l’actualité après sa prise de position dans l’affaire liée à Patrick Bruel, mais c’est aussi sa franchise sur sa situation financière qui suscite l’attention : l’artiste de 82 ans affirme percevoir « une retraite de merde » et évoque un montant d’environ 1 700 euros brut par mois.

Invité à s’exprimer publiquement sur les accusations visant le chanteur Patrick Bruel, Dave a défendu un ami de longue date, provoquant de nombreuses réactions médiatiques. Parallèlement, ses déclarations sur ses revenus de retraité relancent le débat sur les conditions de cotisation des artistes des générations précédentes.

Sur un ton direct, l’artiste rappelle que sa pension est déjà connue : « j’ai une retraite de merde », a-t-il confié au Figaro, en précisant toucher autour de 1 700 euros brut par mois. Ce chiffre contraste avec l’image d’une vedette des années 1970 dont les disques se vendaient par millions et qui remplissait les salles.

Une carrière prospère mais des droits sociaux limités

Dave insiste sur les pratiques de l’époque pour expliquer cette faiblesse des droits à la retraite : dans les années 1970, de nombreux artistes étaient souvent rémunérés en liquide et n’étaient pas déclarés de la même façon qu’aujourd’hui, ce qui a réduit leurs cotisations. « Les artistes ne sont pas cadres », répète-t-il, évoquant une réglementation sociale différente et des droits de retraite parfois déconnectés des revenus réellement perçus.

Le chanteur rappelle avoir connu des périodes très prospères grâce aux ventes de disques, aux tournées et aux apparitions télévisées. Il admet néanmoins avoir dépensé largement les gains de ses années de gloire, reconnaissant avoir été un temps millionnaire avant que ces revenus ne diminuent au fil des choix personnels et des dépenses.

Au-delà de la pension, une part importante du confort du couple provient des droits d’auteur perçus par Patrick Loiseau, l’époux et principal collaborateur artistique de Dave depuis le début des années 1970. Parolier d’une grande partie du répertoire interprété par l’artiste, M. Loiseau continue de toucher des droits via la Sacem, issus notamment des diffusions radio, des plateformes de streaming et des compilations.

Selon Dave, ces revenus complémentaires permettent au couple de maintenir un niveau de vie plus confortable que ne le laisserait supposer la seule pension. Il souligne la longévité de leur union, qui dépasse le cadre professionnel, et le rôle majeur joué par son époux dans la pérennité du catalogue musical.

L’artiste se montre volontairement cash sur ses choix passés : voyages en première classe réservés au dernier moment, séjours dans des suites, et dépenses qu’il ne regrette pas. À 82 ans, il continue de monter sur scène, d’accepter des émissions et des projets qu’il juge intéressants — il a notamment reconnu avoir participé à Mask Singer parce que l’émission était « extrêmement bien payée ».