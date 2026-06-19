Perrine (L’amour est dans le pré) : sa ferme en liquidation judiciaire, la production du programme ne lui aurait pas envoyé un seul message

Perrine, ancienne candidate de la saison 18 de L’Amour est dans le pré diffusée sur M6 en 2023, traverse une période particulièrement difficile sur les plans personnel, financier et médical. À 29 ans, cette ancienne agricultrice spécialisée dans l’héliciculture fait face à la liquidation judiciaire de sa ferme, à la perte imminente de son logement ainsi qu’à une aggravation sévère de sa maladie chronique, la maladie de Crohn. Elle a récemment fait part de son combat sur les réseaux sociaux, dénonçant notamment l’absence de soutien de la production de l’émission qui l’avait révélée au grand public.

Depuis sa participation à l’émission, Perrine n’a pas eu de répit. En début d’année 2026, elle avait déjà alerté ses abonnés sur Instagram au sujet des graves difficultés qu’elle vivait : la liquidation de sa société agricole, Helixine, axée sur l’élevage d’escargots, était en cours tandis que la maison familiale risquait également d’être vendue au tribunal à cause de litiges avec son père. Cette situation juridique fragile et lourde de conséquences s’ajoute à un mal-être physique important lié à sa maladie inflammatoire intestinale, qui est actuellement en phase de crise sévère.

Le mercredi 17 juin 2026, Perrine s’est exprimée une nouvelle fois via une vidéo en direct pour évoquer l’évolution de la procédure judiciaire en cours. Elle a précisé se rendre au tribunal pour connaître la décision concernant la conservation de certains biens personnels indispensables à sa survie quotidienne. Parmi ceux-ci figurent notamment sa voiture, une Peugeot 208 âgée de 12 ans, et son matériel informatique, essentiels selon elle pour envisager une reconstruction professionnelle et personnelle. Cependant, elle a également expliqué pourquoi la reprise d’une activité ne pourrait pas lui permettre de conserver son domicile.

Liquidation judiciaire, perte de la maison, maladie de Crohn : un contexte d’extrême précarité

Perrine se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité légale de contracter un nouvel emprunt ou crédit en raison de la liquidation judiciaire dont elle fait l’objet. Cette situation bloque tout espoir de maintien dans son logement, comme elle l’a explicitement souligné en démentant les conseils de certains abonnés lui suggérant que retrouver un emploi garantirait la conservation de sa maison. La procédure judiciaire reste donc lourde et incertaine, avec notamment la menace réelle de saisie et vente de ses biens personnels pour apurer ses dettes professionnelles.

Cette précarité financière s’accompagne d’une dégradation rapide de son état de santé. Perrine est atteinte de la maladie de Crohn, une affection chronique auto-immune inflammatoire de l’intestin qui occasionne chez elle des crises sévères et prolongées. Actuellement en pleine poussée, elle se retrouve affaiblie physiquement et doit gérer seule cette maladie invalidante. Ce double combat, juridique et sanitaire, accentue sa vulnérabilité au quotidien.

Dans une de ses vidéos, Perrine a souligné la souffrance supplémentaire liée à son isolement, tant sur le plan social que médiatique. Malgré sa visibilité acquise grâce à L’Amour est dans le pré, elle n’a reçu aucun signe d’accompagnement ou de solidarité de la part de la production de l’émission de M6. Ce silence est pour elle d’autant plus difficile à vivre qu’elle lutte seule sans réseau de soutien.

Un échange dans les commentaires de son post Instagram a vu intervenir Pierre et Frédérique, couple ayant participé à la saison 7 de L’Amour est dans le pré et confronté à des difficultés similaires. Ils lui ont adressé des messages de soutien, auxquels Perrine a répondu en précisant que la gravité de son état de santé et sa situation juridique la placent dans une réalité qu’eux-mêmes ne peuvent totalement comprendre. Elle a insisté sur le fait que, malgré ses efforts de reconversion professionnelle et sa formation actuelle, l’absence de soutien officiel complique considérablement sa reprise en main.