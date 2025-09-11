PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

52 prisonniers politiques libérés en Biélorussie, annonce le président lituanien

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Soudan du Sud : le vice-président Riek Machar inculpé pour crimes contre l’humanité

La Suède débloque 7,3 milliards d’euros d’aide militaire pour l’Ukraine pour 2026-2027

États-Unis : l’arme du meurtre de l’influenceur Charlie Kirk retrouvée

Canicule d’août 2025 : au moins 280 morts en excès, selon Santé publique France

Pékin s’insurge contre d’éventuelles taxes mexicaines sur les voitures chinoises

La liberté de la presse au plus bas en 50 ans, selon le rapport IDEA sur la démocratie

Stéphane Mallat, lauréat de la médaille d’or 2025 du CNRS

Ambassadeur britannique à Washington limogé pour ses liens avec Epstein

Turquie : mandats d’arrêt visant dix dirigeants d’une entreprise et saisie de trois chaînes TV pour fraude

Explosion d’un camion-citerne à Mexico : plusieurs morts et des dizaines de blessés

VOIR TOUS LES FLASHS

Le président lituanien Gitanas Nausėda a annoncé jeudi la libération par le régime biélorusse de 52 prisonniers politiques, attribuant le dénouement aux « efforts continus » de l’administration américaine. Dans un message publié sur X, M. Nausėda a précisé que «52 prisonniers ont franchi en toute sécurité la frontière lituanienne depuis le Bélarus», se déclarant «profondément reconnaissant envers les États‑Unis et personnellement envers le président Donald Trump pour leurs efforts continus en faveur de la libération des prisonniers politiques».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!