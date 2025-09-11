52 prisonniers politiques libérés en Biélorussie, annonce le président lituanien

Le président lituanien Gitanas Nausėda a annoncé jeudi la libération par le régime biélorusse de 52 prisonniers politiques, attribuant le dénouement aux « efforts continus » de l’administration américaine. Dans un message publié sur X, M. Nausėda a précisé que «52 prisonniers ont franchi en toute sécurité la frontière lituanienne depuis le Bélarus», se déclarant «profondément reconnaissant envers les États‑Unis et personnellement envers le président Donald Trump pour leurs efforts continus en faveur de la libération des prisonniers politiques».