« Qui l’eût cru? »: Sergio Ramos réagit à la signature de Lionel Messi au PSG

Adversaire de Lionel Messi en Liga, Sergio Ramos va disputer les deux, voire les trois prochaines saisons, avec l’Argentin au PSG. Un changement de cap auquel l’ex-capitaine madrilène n’arrive toujours pas à croire.

Du rêve, il y a quelques jours, c’est désormais une réalité. Lionel Messi est un joueur du PSG. L’Argentin a signé un contrat de deux ans avec une en option avec le club parisien. Présentée officiellement sous ses nouvelles couleurs mercredi où elle a notamment animé sa première conférence de presse au Parc des Princes, la Pulga suit depuis ce jeudi sa première séance d’entrainement au camp des loges.

Et bien évidemment, cette arrivée fait beaucoup parler dans le monde du football. Arrivé libre cet été après son départ du Real Madrid, Sergio Ramos qui a signé un contrat de deux ans avec le PSG, a aussi réagi à cet événement planétaire. « Bienvenue! », a lancé Sergio Ramos à Lionel Messi sur les réseaux sociaux. « Qui l’eût cru? », s’est aussi interrogé le défenseur espagnol, avec une photo montrant les maillots « Sergio Ramos » et « Messi » côte à côte dans une boutique du PSG.

Un peu plus tôt, c’est l’ancienne légende du Barça, Ronaldinho, qui s’est prononcée sur ce gros coup réalisé par le PSG. Ancien Parisien, le Brésilien s’est réjoui de la signature de son grand ami chez les Rouge et Bleu. « C’est un grand bonheur d’avoir pu jouer pour ces deux clubs, et de voir maintenant mon ami porter ce maillot. Je te souhaite de nombreux moments de joie, Léo ! Je suis également heureux de voir mon ami, Sergio Ramos, dans cette équipe. Cette équipe est superbe, je sens l’odeur de la Champions League »,, a déclaré le Champion du monde 2022.

Messi sur Instagram: « Allez Paris »

Lionel Messi a réalisé sa première publication sur Instagram depuis sa signature au Paris Saint-Germain: « Je commence une nouvelle étape de ma vie et je le fais avec toute la motivation et l’envie de continuer à apprendre chaque jour. Nous nous efforcerons d’atteindre les objectifs du PSG. #AllezParis ».