Bénin: Moov Africa annonce un géant concert du chanteur congolais, Gims

Le réseau de téléphonie mobile, Moov Africa, a annoncé un géant concert du chanteur franco-congolais, Gims, au Bénin.

Gims arrive bientôt au Bénin pour un concert, tout feu tout flamme, organisé par le groupe Empire en collaboration avec Moov Africa.

Le concert a été confirmé par l’artiste dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. “Je vous donne rendez-vous pour la première fois au Bénin, le 27 août, pour un concert évènement”, a confirmé Gims. Pour sa première venue au Bénin, l’artiste promet livrer un concert à la hauteur de l’attente du public béninois.

Gims est l’un des artistes ayant vendu le plus d’albums en France en 2018. Son opus « Ceinture Noire » a été écoulé à plus de 500.000 exemplaires. Malgré cette avancée, l’opus continue de faire un carton, plus de trois ans après sa sortie.

Pour rappel, en septembre 2019, 72 000 personnes ont participé au concert de Gims au Stade de France. Un bel apogée de carrière pour cet ancien rappeur du groupe Sexion d’assaut, qui a décidé d’abandonner son préfixe un peu ridicule de “Maître”.

C’est également ainsi que Gims compte réussir le pari d’être le premier artiste de la musique urbaine française à remplir le palais des congrès de Cotonou.