Bénin: le dispositif sécuritaire renforcé à Djabata, une zone en proie au grand banditisme

Le gouvernement de la rupture a pris des dispositions sécuritaires assez hardies, pour contrer les individus de mauvais aloi, qui dictent leur loi dans la localité de Djabata, devenue une zone de grand banditisme.

Le gouvernement de la rupture fait de la sécurité des personnes et des biens, l’une de ses priorités. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il ne lésine pas sur les moins humains et logistiques pour réduire le terrain de l’insécurité. Mais en dépit de ces efforts, il y a des zones qui s’illustrent par des actes de grand banditisme.

C’est le cas de la localité de Djabata, une zone frontalière avec le Nigéria, à la hauteur de Savè, devenue zone rouge.

En effet, à Djabata, la quiétude des populations est fortement menacée par des hors-la-loi qui y vivent en maîtres. Face à l’insécurité grandissante, certains habitants ont fui la zone pour trouver refuge dans les localités voisines.

Selon des informations rapportées par « Le Matinal », les vols, les braquages, les assassinats et autres travers de la même espèce sont devenus le lot quotidien des populations de cette localité.

A titre illustratif, le quotidien cite le braquage à l’Akm, qui a été enregistré le 28 juillet dernier dans la zone, occasionnant la mort d’un apprenti à la frontière Bénin-Nigéria.

Dans la nuit du 06 au 07 août, trois individus ont été sauvagement égorgés par des hors-la-loi après avoir résisté aux coups de feu de ces derniers.

On ne compte plus les cambriolages qui sont devenus très courants dans la zone. Deux motos ont été emportées, par exemple, dans la nuit du 10 au 11 août, rapporte la même source.

Le dispositif sécuritaire désormais renforcé …

Face à l’insécurité grandissante, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes. De nouvelles mesures sécuritaires hardies sont prises pour nettoyer la pègre.

En effet, un fort dispositif sécuritaire est déployé pour pousser les malfrats jusque dans leur dernier retranchement. Le gouvernement a pris ses responsabilités en renforçant le dispositif sécuritaire dans cette localité, d’autant plus que la rumeur sur la montée terroriste vers le Bénin devient de plus en plus persistante.

Avec le nouveau dispositif sécuritaire, le terrain de l’insécurité à Djabata sera sans doute réduit, et les populations retrouveront leur quiétude.