Nigéria: un haut gradé militaire, le général Ahmed Hassan, abattu par des hommes armés

Des hommes armés ont abattu un haut gradé de l’armée du Nigéria, le général Ahmed Hassan. Selon les informations, l’attaque a eu lieu le long de la route Lokoja-Abuja.

Dans une déclaration vendredi, le porte-parole de l’armée a indiqué qu’avec « le cœur lourd, le chef d’état-major de l’armée, le lieutenant général Faruk Yahaya, les officiers et les soldats de l’armée nigériane ont le regret d’annoncer le décès du major général Hassan Ahmed, un ancien Grand prévôt de l’armée nigériane ». Il a ajouté que « le triste incident s’est produit lorsque le véhicule de l’officier supérieur a été attaqué par des hommes armés alors qu’il transitait le long de la route Lokoja-Abuja hier 15 juillet 2021 ».

«Une délégation du quartier général de l’armée dirigée par le chef de la politique et des plans (armée), le major général Anthony Omozoje, a rendu visite à la veuve et à d’autres membres de la famille endeuillée. Des membres de l’Association des épouses des officiers de l’armée nigériane (NAOWA) dirigée par la vice-présidente nationale, Mme Stella Omozoje, ont également rendu visite à la famille pour leur présenter leurs condoléances », a poursuivi le porte-parole de l’armée.

Le porte-parole de l’armée a déclaré que le corps de l’officier supérieur décédé bénéficiera d’un enterrement digne au cimetière de la caserne Lungi vendredi 16 juillet 2021. Les attaques armées sont récurrentes au Nigéria alors que des bandits et autres groupes armés deviennent de plus en plus actifs dans le pays.