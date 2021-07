Euro 2021: Paul Pogba félicite les italiens

Depuis ce dimanche, l’Italie est championne d’Europe, après avoir battu les anglais aux tirs aux buts à Wembley. Un sacre qui a fait réagir dans le monde du football. L’international français, Paul Pogba, a tenu à féliciter la Squadra Azzura pour son titre.

Après l’Euro remporté par l’Italie ce dimanche, Paul Pogba (28 ans, 84 sélections et 11 buts) a écrit un message dans lequel il a félicité les italiens pour leur sacre. Le milieu de l’équipe de France s’est montré fair play, après la surprenante élimination des Bleus en huitième de la compétition face aux suisses. Le joueur de Man U a eu aussi un mot pour le Danemark et Christian Eriksen.

« Cela a encore été un rêve de disputer un tournoi aussi prestigieux contre les meilleures nations au monde, a publié le Français sur Twitter. On n’a pas été capable de gagner mais j’aimerais féliciter l’Italie pour son sacre. J’aimerais aussi réserver de gros applaudissements au Danemark et à Christian Eriksen pour la force qu’ils ont montrée pendant ces moments difficiles. », a écrit le français.

Pour finir, le français remercie les supporters et se projette déjà sur les prochaines échéances de l’équipe de France.

« Merci encore à tous les supporters pour votre énergie et votre positivité. Je me souviendrai toujours de cet Euro spécial pour le reste de ma vie. C’était super de vous voir dans les stades après 18 mois difficiles. On espère vous revoir bientôt et gagner le trophée ! », s’est projeté l’international tricolore.