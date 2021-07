Coup d’Etat en Haïti: le président Jovenel Moïse assassiné par un commando

Le président haïtien, Jovenel Moïse, a été assassiné dans une attaque armée perpétrée contre sa résidence privée dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021.

« Vers une (01) heure du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d’individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du Président de la République et ainsi blessé mortellement le Chef de l’Etat », confirme le chef de la Primature haïtienne, Claude Joseph.

A lire aussi: Haïti: report du référendum constitutionnel prévu le 27 juin 2021

Selon le Premier ministre, la Première Dame a également été touchée dans cette attaque. « Blessée par balles, la Première Dame prend les soins que nécessite son cas », précise le communiqué.

Aux dernières nouvelles, on apprend que le président n’est pas sorti indemne de cette attaque. Il est passé de vie à trépas. « Le président haïtien, Jovenel Moïse, a été assassiné tôt mercredi matin chez lui par un commando formé d’éléments étrangers », a annoncé le Premier ministre sortant, Claude Joseph, qui a appelé la population au calme et indiqué que la police et l’armée allaient assurer le maintien de l’ordre.