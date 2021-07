Bénin – Cybercriminalité: 03 nouveaux individus dans les mailles de la police

La police républicaine continue de taper dans la fourmilière des cybercriminels. Trois (03) individus ont été de nouveau interpellés pour cybercriminalité à Djèrègbé dans le département de l’Ouémé.

La police républicaine vient encore d’interpeller 03 individus à Djèrègbé dans le département de l’Ouémé, pour des infractions liées à la cybercriminalité. « Suite à des informations persistantes, faisant état de ce qu’un groupe d’individus, installé dans une maison à Djèrègbé s’adonne à la cybercriminalité, le commissariat dudit arrondissement y a effectué une descente inopinée. », peut-on lire dans la note la note 00422/DGPR/SG/RPPC du 07 juillet 2021.

« Au cours de cette opération, trois (03) individus ont été interpellés. La perquisition effectuée à permis de saisir trois (03) ordinateurs portatifs, cinq (05) téléphone portable Android aux contenus compromettants, trois (03) modems Wifi et beaucoup d’autres éléments de preuve à leur encontre. », a révélé la police. « Ils répondront de leurs actes devant la juridiction compétente. », a conclu la note du service des relations publiques, de la presse et de la communication de la police républicaine, avec des images des personnes interpellées et des éléments à preuve saisis.