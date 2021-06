Sénégal: une société chinoise épinglée pour blanchiment d’argent

Une société chinoise spécialisée dans la vente de produits halieutiques, a été épinglée au Sénégal par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) pour blanchiment d’argent.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Selon seneweb qui donne l’information, la société mise en cause n’est pas un contribuable de la direction des grandes entreprises (Dge). Basée à Dakar, la capitale sénégalaise, elle aurait servi de «blanchisserie» d’argent sale pour son promoteur chinois, Wu Yuwei. « Le compte détenu par Yuwei a enregistré d’importants versements en espèces réalisé par lui-même et des tiers. Or, il n’existe aucune indication sur la nature des liens entre Wu Yuwei et les tiers bénéficiaires des fonds, objet des opérations de retraits par chèque », informe Libération.

A lire aussi: Sénégal: un projet de loi attise la colère à Dakar

Au Sénégal, ce n’est pas la première fois qu’une entreprise chinoise est épinglée pour blanchiment de capitaux. En mai dernier, la société «Saint-Louis Sea Production», spécialisée dans la transformation et l’exportation de produits halieutiques et dont l’adresse sociale se trouve à Dakar mais qui dispose d’une usine à Gandiol, avait également été épinglée pour blanchiment de capitaux.