L’Inde désigne son premier ambassadeur au Togo

Annoncé il y a deux ans, la République de l’Inde dispose désormais de son tout premier ambassadeur au Togo. Le ministre togolais des affaires étrangères, Robert Dussey, a reçu dimanche semaine, la copie figurée des lettres de créances du représentant officiel de New Delhi, Shri Sanjiv Tandon.

Le diplomate, précédemment conseiller à l’ambassade de l’Inde au Pérou, aura entre autres pour mission, de renforcer un peu plus la coopération, déjà dynamique, entre les deux pays. Le Togo et l’Inde collaborent dans plusieurs domaines, notamment l’agriculture, l’industrie ou l’énergie, et de nombreux investisseurs indiens sont présents sur le sol togolais.

Il y a quelques jours, la banque indienne Exim Bank a conclu avec le gouvernement togolais, un accord de plus de 20 milliards FCFA pour l’électrification de 350 localités rurales. Pour rappel, l’Inde ne disposait jusqu’alors que d’un consulat général à Lomé. Les deux pays envisagent également un partenariat dans le domaine du numérique.