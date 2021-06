Le Togo désormais autorisé à exporter son miel vers les pays de l’Union Européenne

Le Togo peut désormais exporter son miel vers les pays de l’Union européenne. C’est ce qu’a récemment annoncé le chef de la délégation de l’UE au Togo, Joaquin Tasso Vilallonga.

L’Union Européenne ouvre ses portes au miel togolais. Le pays de Faure Gnassingbé est désormais autorisé à exporter son miel vers les pays de l’Union Européenne. Dans les détails, c’est au total plus de 4000 apiculteurs et cueilleurs de miel qui pourront désormais vendre le miel made in Togo certifié par le Plan National de Surveillance des Résidus (PNSR) sur un marché européen de plus de 450 millions de consommateurs.

Alors que le Togo s’est engagé dans la valorisation des produits forestiers non ligneux, dont le miel, cette nouvelle décision vient consolider le développement de la filière et augmenter les volumes d’exportation du pays vers l’UE. Par ailleurs, rappelle le gouvernement togolais, la production apicole au Togo a connu un net accroissement entre 2018 et 2019, avec un volume passant de 37 727 litres à 59 833 litres, soit une hausse de 58,6% en un an.

L’Union européenne compte vingt-sept États avec un total de plus de 443 millions d’habitants. C’est donc un grand marché qui s’ouvre aux producteurs du miel togolais qui vont devoir mettre les bouchées doubles afin de dépasser la production habituelle.