Bénin: le CIP, la nouvelle pièce obligatoire à avoir avant l’obtention du permis de conduire

Le Certificat d’identification personnel (CIP) est désormais le sésame dont il faut disposer pour passer l’examen du permis de conduire. Cette pièce figure désormais parmi les documents à fournir pour la constitution du dossier.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Une nouvelle pièce est introduite dans les pièces constitutives du dossier de l’examen d’obtention du permis de conduire.

A Lire aussi: Bénin ; Des villes sans malades mentaux errants: l’opération lancée à Cotonou ce mardi

Délivré par l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), le Certificat d’identification personnelle (CIP) est un document administratif d’identification prévu par la loi et délivré par l’Agence Nationale d’Indentification des Personnes (ANIP).

Il certifie qu’un ressortissant béninois est bien identifié et fiché au Registre National des Personnes Physiques (RNPP). Ce document remplace le certificat de possession d’état et l’attestation de résidence dans le processus d’établissement des pièces d’identité (CNI et passeport).

Il permet au citoyen qui le détient de circuler librement, mais exclusivement à l’intérieur du Bénin, pour prouver son identité. Le Certificat d’Identification Personnelle n’est pas un document de voyage. Il se présente sous la forme d’une carte d’identité, porte la photo et le Numéro d’Identification personnelle du détenteur, ainsi que deux QR codes permettant d’en vérifier l’authenticité. Il a une validité de 02 ans et coûte 2800f.