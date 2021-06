Bénin – Examen du permis de conduire: un candidat et son moniteur condamnés pour tricherie

L’examen du permis de conduire à connu une réforme. Il est désormais digitalisé et se fait via smartphone pour empêcher la fraude et la corruption. Mais en dépit de la digitalisation de la composition, un candidat et son moniteur ont été épinglés en flagrant délit de tricherie et condamnés à 24 mois d’emprisonnement dont 1 mois ferme.

Un candidat à l’examen du permis de conduire et son moniteur ont été épinglés en flagrant délit de tricherie lors de l’examen du 1er Avril dernier.

Selon les faits rapportés par le quotidien « Le Matinal », l’un des candidats à cet examen a été identifié par les surveillants, jetant de façon régulière son regard sur sa montre.

Curieux de la fréquence avec laquelle le candidat consultait sa montre, un des surveillants se rapprocha et constata que les réponses aux questions de l’épreuve s’affichaient sur l’écran de sa montre et il les reportait allègrement sur son smartphone de composition.

Epinglé en flagrant délit de tricherie, les surveillants ont déduit qu’il devait certainement avoir dans les entourages du centre de composition quelqu’un qui lui communiquait les réponses.

Les investigations ont permis de surprendre le moniteur, accroupi dans la brousse derrière la salle de composition. Via son téléphone, il envoyait les réponses au candidat qui les recevait grâce à sa montre connectée.

Remis au commissariat de Sodjatinmè, ils ont été présentés au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou le mardi 06 avril 2021 et condamnés à l’issue d’un procès le vendredi 30 avril 2021.

Condamnés à des peines d’emprisonnement et au payement d’amende

Le candidat à l’examen du permis de conduire a été condamné à vingt-quatre (24) mois de prison, dont un (01) mois ferme et vingt-trois (23) mois avec sursis et une amende d’un million (1.000.000) FCfa à verser au Trésor public, avec interdiction de dépôt de dossier et de passage de l’examen du permis de conduire pendant une durée de trois (03) ans.

Quant au moniteur, il a aussi écopé de vingt-quatre (24) mois de prison, dont un (01) mois ferme et vingt-trois (23) mois avec sursis. Il aura également à verser au Trésor public une amende d’un million (1.000.000) de francs Cfa avec interdiction de former des candidats pour l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire pendant une durée trois (03) ans. Il s’est également vu retirer son permis de conduire pendant une durée de trois (03) ans.