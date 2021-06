Bénin – Accès à l’énergie électrique: 150.000 ménages bientôt connectés grâce à la BM

Les efforts de l’extension de l’énergie électrique se poursuivent grâce à la volonté du gouvernement de la rupture d’œuvrer pour l’accès de l’électricité pour tous et grâce à l’accompagnement des partenaires techniques et financiers. Ainsi, bientôt 150.000 ménages seront connectés aux réseaux électriques grâce à l’AID et la Banque Mondiale.

La banque mondiale vient en effet d’approuver un financement de 200 millions de dollars de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour aider le Bénin à améliorer l’accès aux services d’électricité pour les ménages, les entreprises et les services publics de base, informe un communiqué de l’institution.

Cet appui vient en soutien au projet d’augmentation de l’accès à l’électricité (P2AE), vise à augmenter l’accès des ménages, des entreprises et des infrastructures publiques du Bénin aux services d’électricité; tel que prescrit dans les objectifs du PAG 2016-2021.

Dans le cadre du projet de mise à l’échelle de l’accès à l’électricité au Bénin, il est prévu des travaux de densification et d’extension pour renforcer l’accès aux services d’électricité du réseau aux ménages, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’à certains services publics de base.

Cet appui de l’Association internationale de développement (Ida), précise le communiqué de presse de l’institution parvenu à la rédaction de BENINWEBTV, permettra d’améliorer l’accès à l’énergie électrique pour les ménages, les petites et moyennes entreprises et les services publics de base.

Plusieurs départements seront impactés par le projet

Selon le communiqué de l’institution financière, le financement sera consacré aux travaux de densification et d’extension du réseau sur environ 2000 km de lignes moyenne tension et 4000 km de lignes basse tension à construire ou à réhabiliter dans 1100 localités et 80 000 kVa de transformateurs installés.

Plus de 20 000 éclairages publics seront installés dans les zones ciblées dans le cadre de ce projet qui impactera plus de 150 000 ménages (dont 25 % dirigés par des femmes), 1 000 petites et moyennes entreprises (dont 20 % dirigées par des femmes) et 500 services publics de base (écoles, centres de santé) seront raccordés au réseau.

« Cette opération offrira des avantages sociaux aux ménages et des opportunités commerciales aux micro, petites et moyennes entreprises qui ont besoin de l’énergie disponible et à moindre coût pour se développer », souligne Atou Seck, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, cité dans le communiqué de presse de l’institution.

Par ailleurs, le projet concernera environ 100 sites répartis à travers le pays dans les départements du Littoral, de l’Ouémé, de l’Atlantique, du Borgou, de la Donga, du Zou, du Mono, des Collines, de l’Atacora, du Plateau, du Couffo et de l’Alibori.

En outre, environ 150 000 ménages (dont 25 % dirigés par des femmes), environ 1 000 entreprises (dont 20 % dirigées par des femmes) et environ 500 infrastructures publiques seront raccordées au réseau dans le cadre du projet et l’installation d’environ 20 000 éclairages publics efficaces tels que des diodes électroluminescentes (LED) dans les zones ciblées par le projet.

Ce projet vient en complément au Projet d’amélioration des services énergétiques d’un coût de 60 millions de dollars en cours. Il contribuera à renforcer l’assistance technique et les capacités dans le secteur de l’énergie électrique qui a enregistré un bond quantitatif et qualitatif au cours de ces cinq dernières années au Bénin.

Selon les précisions, 780.000 personnes seront les bénéficiaires directs du projet d’Augmentation de l’Accès à l’Electricité.