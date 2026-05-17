Jean-Michel Aphatie répond à Jacques Legros après sa critique du Festival de Cannes 2026

La 79e édition du Festival de Cannes a débuté cette semaine sur la célèbre Croisette, accueillant une pléiade de stars internationales et des membres éminents du monde du cinéma. Parmi les moments forts de cette édition, la complicité affichée entre Marion Cotillard et Guillaume Canet a particulièrement retenu l’attention, notamment avec la présentation très attendue de leur collaboration cinématographique autour du film « Karma ». Cependant, en marge de cette effervescence, une polémique de taille agite l’événement. Jacques Legros, journaliste et chroniqueur bien connu, a proféré des critiques virulentes sur l’atmosphère du festival, ce qui a déclenché une vive réaction publique de Jean-Michel Aphatie sur les réseaux sociaux.

Jacques Legros a exprimé un point de vue particulièrement tranché sur l’univers cannois lors de son passage sur le plateau d’Estelle Midi. Selon lui, le Festival de Cannes, qui attire chaque année les amateurs du septième art, serait avant tout un rassemblement superficiel axé sur l’apparence. Ses propos, retransmis également sur les réseaux sociaux, n’ont pas manqué de choquer : « Cannes, c’est quoi ? C’est un rassemblement de trou du cul qui pose devant des photographes, dans des tenues incroyables, rien que pour paraître », a-t-il lâché sans ambages. Jacques Legros a en outre critiqué l’engagement cinématographique de nombreux festivaliers, affirmant que beaucoup assistent à l’événement sans véritable intérêt pour le cinéma populaire, soulignant : « Ce n’est que des films qu’on n’ira même pas voir. » Ce discours a jeté une ombre critique sur ce qui est habituellement présenté comme une célébration artistique majeure.

Interrogé sur la controverse récente autour de l’utilisation des jets privés durant le festival, le journaliste s’est montré indifférent, affirmant « Je m’en fous, ce n’est pas le sujet », ce qui démontre son désintérêt pour les débats écologiques connexes à l’événement. Ce franc-parler a amplifié la controverse, mettant en lumière la fracture entre l’image glamour du festival et ses critiques internes.

Jean-Michel Aphatie riposte vivement face aux propos de Jacques Legros

Les critiques de Jacques Legros n’ont pas laissé indifférent Jean-Michel Aphatie, ancien journaliste et commentateur politique, qui a pris la parole via son compte X (ex-Twitter). Dans un message virulent à l’encontre de son confrère, Aphatie a qualifié Legros de « beauf qui a passé sa vie à lire un prompteur », remettant en cause la crédibilité et le sérieux de ses propos. Ce coup de gueule révèle la tension palpable entre deux figures médiatiques françaises et alimente un débat sur la place et l’image du Festival de Cannes dans le paysage culturel et médiatique.

Jean-Michel Aphatie a ensuite ajouté : « La connerie progresse. Elle pourrait gagner », une remarque cinglante qui souligne son exaspération face à ce qu’il perçoit comme un manque de respect envers le festival et ses acteurs. Cette joute verbale par médias interposés illustre un affrontement inédit sur la perception du festival : tandis que certains dénoncent son apparente superficialité et le fossé entre glamour et art, d’autres défendent farouchement sa position d’institution majeure du cinéma mondial.

À ce jour, Jacques Legros n’a formulé aucune réponse publique aux attaques de Jean-Michel Aphatie. Alors que le cœur du Festival de Cannes bat au rythme des projections, des rencontres et des tapis rouges, cette altercation verbale entre deux figures médiatiques détonne dans le contexte festif et culturel de l’événement.