Xabi Alonso nommé entraîneur de Chelsea, cinq mois après son départ du Real Madrid

Chelsea a officialisé la nomination de Xabi Alonso comme entraîneur principal pour les quatre prochaines saisons, avec une prise de fonction prévue le 1er juillet 2026. L’ancien coach du Real Madrid, limogé cinq mois plus tôt, arrive à Stamford Bridge avec l’objectif de relancer un club londonien en quête de stabilité et d’identité après plusieurs saisons irrégulières.

Le club anglais de Chelsea a annoncé dimanche 17 mai 2026 la nomination de l’Espagnol Xabi Alonso, 44 ans, au poste d’entraîneur de l’équipe masculine, selon un communiqué officiel du club relayé par Footmercato et France 24. L’ancien milieu de terrain international prendra ses fonctions le 1er juillet 2026 après avoir signé un contrat de quatre ans. « Chelsea Football Club est ravi d’annoncer la nomination de Xabi Alonso en tant que manager de l’équipe masculine. L’Espagnol prendra ses fonctions le 1er juillet 2026, ayant signé un contrat de quatre ans à Stamford Bridge », indique le club dans son communiqué. Alonso succède à l’entraîneur intérimaire Calum McFarlane, qui avait pris les commandes du club en cours de saison et dirigé Chelsea lors de la finale de la FA Cup perdue contre Manchester City samedi 16 mai.

La nomination intervient cinq mois après le limogeage d’Alonso par le Real Madrid, le 12 janvier 2026, à la suite d’une défaite en Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone. En 34 matchs à la tête du club madrilène — pris en charge le 25 mai 2025 en remplacement de Carlo Ancelotti —, il avait enregistré 24 victoires pour 6 défaites, mais ses relations avec une partie du vestiaire avaient été décrites comme conflictuelles par ESPN, qui évoquait un style de management perçu comme trop analytique et structuré.

La réputation d’Alonso comme entraîneur repose essentiellement sur son passage au Bayer Leverkusen, où il avait pris les rênes en octobre 2022, alors que le club était proche de la zone de relégation. En deux saisons, il a mené le Bayer à son premier titre de Bundesliga de l’histoire — avec une série de 51 matchs sans défaite — et à la DFB-Pokal en 2024. La série d’invincibilité avait pris fin lors de la finale de la Ligue Europa à Dublin, perdue face à l’Atalanta Bergame. Il avait également remporté la Supercoupe d’Allemagne en août 2024. Son bilan à Leverkusen s’établissait à 89 victoires en 140 matchs.

Comme joueur, Xabi Alonso Olano, né le 25 novembre 1981 à Tolosa (Pays basque), a évolué à la Real Sociedad, Liverpool (2004-2009), Real Madrid (2009-2014) et Bayern Munich (2014-2017). Il a remporté la Ligue des champions avec Liverpool en 2005 — inscrivant le but égalisateur lors de la finale face à l’AC Milan à Istanbul — puis avec le Real Madrid en 2014. Il compte 114 sélections avec l’équipe nationale d’Espagne, avec laquelle il a remporté la Coupe du monde 2010 et l’Euro 2008 et 2012.

Un Chelsea en difficulté à reconstruire

Chelsea a connu plusieurs saisons marquées par l’irrégularité et le renouvellement fréquent de son staff depuis l’arrivée de ses nouveaux propriétaires en 2022. Le club londonien, qui avait dépensé des sommes considérables sur le marché des transferts, n’a pas retrouvé le niveau de régularité qui lui avait permis de remporter la Ligue des champions en 2021. Alonso avait refusé une approche de l’OM plus tôt dans l’année et était évoqué pour les postes de Liverpool et Newcastle avant que Chelsea ne s’impose comme destination privilégiée.

L’entraîneur intérimaire McFarlane avait refusé de commenter les rumeurs à l’issue de la finale de FA Cup perdue contre Manchester City le 16 mai : « Je n’ai rien à annoncer à ce propos. Mon travail consiste à entraîner l’équipe lors des deux prochains matchs. » Alonso devra relever le défi de redonner une identité de jeu cohérente à un effectif coûteux mais sous-performant, dans un championnat où Manchester City, Arsenal et Liverpool ont dominé les dernières saisons.