L’animatrice de radio et de télévision Sophie Garel est décédée à l’âge de 84 ans

Sophie Garel, voix emblématique de la radio et de la télévision françaises, est décédée ce jeudi 14 mai 2026 à l’âge de 84 ans. Sa disparition a été confirmée par sa famille via RTL. Animatrice au charisme et à l’humour reconnaissables entre tous, Sophie Garel a marqué de son empreinte la scène audiovisuelle française. Pendant près de cinquante ans, elle a accompagné et diverti plusieurs générations d’auditeurs et de téléspectateurs, notamment grâce à sa complicité avec le journaliste Fabrice, avec qui elle formait un duo emblématique sur les ondes de RTL.

Réputée pour sa spontanéité et son esprit vif, Sophie Garel est restée une figure familière et appréciée du grand public. Sa carrière, jalonnée de succès et d’émissions cultes, lui a permis d’asseoir une renommée qui dépasse le simple cadre de la radio, tout en conservant un lien fort avec son auditoire. Son parcours professionnel témoigne de son importance dans l’univers médiatique français, notamment au sein de la station RTL où elle a laissé une trace indélébile.

Outre son immense talent en tant qu’animatrice radio, Sophie Garel s’est également illustrée dans d’autres registres, notamment la musique, et a su évoluer avec son temps, continuant d’apparaître à la télévision jusqu’à une époque récente. Son décès constitue la perte d’une voix charismatique reconnue et aimée sur le territoire national.

Une carrière radiophonique débutée à la fin des années 1960

Sophie Garel entame sa carrière à la fin des années 1960 sur les ondes de RTL, alors encore appelée Radio Luxembourg. C’est à cette époque qu’elle impose sa voix chaleureuse et son tempérament pétillant, qui séduisent rapidement les auditeurs. Cette période marque les débuts d’une longue histoire d’amour entre la jeune animatrice et le public, qui suivra avec fidélité ses différents projets audiovisuels.

En parallèle de ses activités radiophoniques, Sophie Garel développe aussi une carrière musicale notable. En 1968, elle participe au Concours Eurovision de la chanson, représentant le Luxembourg en duo avec Chris Baldo. Ils interprètent la chanson « Nous vivrons d’amour » lors de la compétition organisée à Londres, événement qui contribue à asseoir sa notoriété dans le domaine de la chanson et à diversifier son image médiatique.

Cette double activité, entre radio et musique, construit la personnalité médiatique de Sophie Garel, la rendant vite incontournable dans le paysage audiovisuel français de l’époque.

Une complicité légendaire avec Fabrice

Le succès de Sophie Garel sur RTL est étroitement lié à son association avec Fabrice. Ce duo est rapidement devenu une référence pour les auditeurs des années 1970 et 1980. Leur alchimie naturelle, leur humour partagé et leur capacité à improviser ont fait de leurs émissions des rendez-vous incontournables, notamment à travers « Les jeux de Fabrice avec Sophie ».

Au fil des années, leur tandem s’impose comme une identité forte de la station, traversant les époques sans jamais perdre de son attrait. Ce partenariat radiophonique emblématique a largement contribué à la renommée et à la popularité durable des deux animateurs.

Un engagement prolongé jusqu’aux Grosses Têtes

Malgré plusieurs décennies de carrière, Sophie Garel continue de captiver le public avec son humour et son franc-parler. Elle intervient jusqu’en 2007 comme chroniqueuse dans l’émission « On a tout essayé » sur France 2 et participe également à « On va s’gêner » sur Europe 1. La même année, elle rejoint l’émission « On n’a pas tout dit » animée par Laurent Ruquier.

Plus récemment, elle retrouve une place importante dans « Les Grosses Têtes » sur RTL, programme emblématique du rire et de la dérision radiophonique. Sophie Garel partageait aussi sa vie privée avec Jean Yanne, figure majeure de l’humour français et sociétaire historique des « Grosses Têtes ». Ce couple a eu un fils, Thomas.