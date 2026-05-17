Benfica : une saison sans défaite, mais sans titre pour José Mourinho

Le Benfica de José Mourinho a terminé la saison 2025-2026 de Primeira Liga sans la moindre défaite, mais seulement à la troisième place du championnat portugais. Avec 23 victoires et 11 nuls, le club lisboète signe une performance rare en Europe, mais paie son manque de victoires dans les matchs décisifs et devra se contenter de l’Europa League.

Le Benfica Lisbonne a conclu dimanche 16 mai 2026 la saison de Primeira Liga portugaise invaincu, avec un bilan de 23 victoires et 11 nuls pour 80 points, mais en terminant à la troisième place du classement, huit points derrière le champion Porto et deux derrière le Sporting, selon Goal.com et Footmercato. L’équipe, entraînée depuis septembre 2025 par José Mourinho, est devenue la cinquième formation de l’histoire de la Primeira Liga à conclure un championnat sans défaite — mais la première à ne pas être sacrée champion dans ce cas de figure au Portugal. Dans les grandes ligues européennes, un tel scénario — invaincu et non champion — n’avait pas été observé depuis 47 ans. Le Benfica disputera la prochaine Europa League, une compétition que le club n’avait plus connue depuis la saison 2009-2010.

La victoire 3-1 sur Estoril Praia lors de la dernière journée, avec des buts de Richard Ríos, Alexander Bah et Rafa Silva, a scellé l’invincibilité en championnat d’une équipe qui n’avait plus perdu depuis janvier 2025, avant même l’arrivée de Mourinho sur le banc lisboète. Les quatre autres clubs ayant terminé une Primeira Liga sans défaite avaient tous remporté le titre. Porto avait réalisé la même performance en 2010-2011 sous André Villas-Boas, en terminant champion.

L’explication arithmétique de la troisième place tient dans le nombre de matchs nuls. Avec 11 partages de points, Benfica a laissé sur la table 11 points supplémentaires par rapport à des victoires — transformés en victoires, ces nuls auraient porté le total à 91 points, ce que Porto, champion, n’a pas atteint. Porto a terminé avec 88 points, le Sporting avec 82. Le rapport victoires-nuls de Benfica (23V-11N) dénote, selon les analystes, un excès de maîtrise défensive associé à une insuffisance de concrétisation dans les matchs indécis — marque de fabrique du management Mourinho, qui privilégie la solidité au risque offensif.

Ce n’est pas la première fois dans l’histoire de Benfica qu’une saison invaincu coïncide avec l’absence de titre. En 1977-1978, le club avait connu une situation comparable : Porto, malgré un total de points identique, avait remporté le titre grâce à une meilleure différence de buts. Parmi les autres cas européens contemporains, le FC Sheriff (Moldavie, 2024-2025) et l’Étoile rouge de Belgrade (Serbie, 2007-2008) avaient également terminé invaincus sans être champions, mais dans des championnats de moindre rang dans la hiérarchie continentale.

Le Sporting deuxième, qualifié pour la Ligue des champions

Le Sporting Lisbonne a terminé à la deuxième place après une victoire 3-0 sur Gil Vicente lors de la dernière journée, avec des buts de Quaresma (tête), Luis Suárez (son 28e but de la saison) et Morten Hjulmand. Cette deuxième place garantit une qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions, voire directement en phase de groupes si Aston Villa termine quatrième de Premier League et remporte l’Europa League — une condition qui déterminera le nombre de places allouées au championnat portugais dans la hiérarchie des coefficients UEFA.

La saison 2025-2026 pourrait avoir été la dernière de José Mourinho, 63 ans, sur le banc de l’Estádio da Luz. L’entraîneur portugais, sous contrat jusqu’en 2027, fait l’objet selon Goal.com de rumeurs insistantes d’un retour au Real Madrid, le président Florentino Pérez souhaitant le rapatrier treize ans après son départ du Bernabéu.

Mourinho avait pris les commandes de Benfica en septembre 2025, après ses passages à l’AS Roma, Chelsea (deuxième mandat), Manchester United et Tottenham. Son bilan en Primeira Liga — une saison invaincu, une troisième place, qualification en Europa League — sera jugé à l’aune d’attentes élevées dans un club qui détient 38 titres de champion du Portugal.