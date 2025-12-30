La suite après la publicité
Zelensky: réunion des dirigeants alliés en France le 6 janvier

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi 30 décembre qu’une réunion avec les dirigeants des pays alliés de Kiev se tiendra la semaine suivante en France, dans le cadre des pourparlers visant à mettre fin à l’invasion russe de l’Ukraine ; cette rencontre, « prévue pour le 6 janvier », devrait être précédée d’une réunion en Ukraine des conseillers à la sécurité des pays alliés, planifiée « pour le 3 janvier », a-t-il précisé sur X.

