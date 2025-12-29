Accueil En Brève Zelensky et négociateurs ukrainiens ont rencontré l’émissaire américain Witkoff

Zelensky et négociateurs ukrainiens ont rencontré l’émissaire américain Witkoff

Volodymyr Zelensky et des négociateurs de Kiev ont conversé par téléphone lundi 29 décembre avec l’envoyé américain Steve Witkoff, à la suite de l’entretien entre le président ukrainien et son homologue américain Donald Trump, pour aborder les prochaines étapes des pourparlers visant à mettre fin au conflit avec la Russie, a indiqué l’un des négociateurs. Roustem Oumerov a précisé sur les réseaux sociaux qu’il s’était entretenu « en route vers l’Ukraine » avec le représentant spécial américain et que M. Zelensky avait participé à l’appel, ajoutant que l’objectif principal était de coordonner de nouveaux contacts et définir les étapes à venir.