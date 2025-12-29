Zelensky et négociateurs ukrainiens ont rencontré l’émissaire américain Witkoff
Volodymyr Zelensky et des négociateurs de Kiev ont conversé par téléphone lundi 29 décembre avec l’envoyé américain Steve Witkoff, à la suite de l’entretien entre le président ukrainien et son homologue américain Donald Trump, pour aborder les prochaines étapes des pourparlers visant à mettre fin au conflit avec la Russie, a indiqué l’un des négociateurs. Roustem Oumerov a précisé sur les réseaux sociaux qu’il s’était entretenu « en route vers l’Ukraine » avec le représentant spécial américain et que M. Zelensky avait participé à l’appel, ajoutant que l’objectif principal était de coordonner de nouveaux contacts et définir les étapes à venir.
1 min de lecture
