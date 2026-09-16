Zambie : ZESCO signe un accord de 519 millions $ pour 500 MW solaires

La compagnie publique zambienne et EnerSynk ont conclu un contrat d’achat d’électricité de 25 ans pour un projet photovoltaïque dans le Copperbelt. La première tranche de 300 MW est visée dans les 16 mois suivant l’entrée en vigueur.

La compagnie publique zambienne ZESCO et le groupe hongrois EnerSynk ont signé le 15 septembre à Lusaka un contrat d’achat d’électricité de 25 ans portant sur un projet solaire de 500 MW dans la province du Copperbelt, valorisé à 519 millions de dollars.

Le projet doit être déployé en trois tranches. Les 300 premiers MW sont visés dans les 16 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis 100 MW supplémentaires dans les 22 mois et les 100 derniers MW dans les 28 mois.

ZESCO et EnerSynk se sont engagés à satisfaire les conditions préalables dans un délai de 12 mois afin de boucler le financement et de lancer la construction. Le projet doit également créer des débouchés pour l’emploi local, la sous-traitance et l’achat de biens et services en Zambie.

La compagnie zambienne prévoit par ailleurs d’affecter 50 % des crédits environnementaux générés par le projet à un fonds communautaire géré conjointement avec EnerSynk. Ce mécanisme doit financer des actions économiques et sociales dans les communautés accueillant les installations.

L’accord intervient alors que la Zambie cherche à diversifier une production électrique encore fortement dépendante de l’hydroélectricité, fragilisée par les épisodes de sécheresse. Les autorités visent environ 10 000 MW de capacité nationale installée au cours des cinq prochaines années.