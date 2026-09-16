Vitale face à Claire Bahi : « Je demeure la patronne du coupé-décalé »

Interrogée sur le retour de Claire Bahi, Vitale revendique sa place dans le coupé-décalé tout en assurant ne considérer aucune chanteuse comme une rivale.

Vitale a réagi au retour de Claire Bahi dans le coupé-décalé en revendiquant sa place dans le genre. Invitée de l’émission Show Buzz sur NCI, la chanteuse ivoirienne a assuré qu’elle ne voyait aucune consœur comme une rivale, tout en lançant : « Je demeure la patronne du coupé-décalé ».

La séquence, relayée le 14 septembre 2026 par YOP L-FRII, intervient alors que Claire Bahi a repris le chemin du coupé-décalé après plusieurs années consacrées au gospel et au pastorat. Interrogée sur cette réorientation, Vitale a adopté un ton piquant, mais elle a refusé de présenter son nouveau titre comme une attaque directe contre son aînée.

La chanteuse était notamment questionnée sur « Un pied dedans et un pied dehors », sa collaboration avec Dydy Yeman. Elle explique avoir conçu le morceau autour des personnes qui changent de position ou de parole, en citant aussi bien les retournements politiques que les comportements dans la vie de couple. À ceux qui y voient une allusion à Claire Bahi, Vitale renvoie l’interprétation au public.

Elle insiste toutefois sur un point : « Je n’ai pas de rivale dans la musique ». La formule tranche avec certaines lectures qui présentent depuis plusieurs mois le retour de Claire Bahi comme la relance d’une concurrence entre figures féminines historiques du coupé-décalé.

Le retour de Claire Bahi remet les anciennes hiérarchies sous les projecteurs

Claire Bahi avait annoncé son retour au coupé-décalé lors d’un direct TikTok le 27 mars 2026, après une longue parenthèse religieuse ouverte à la suite du décès de DJ Arafat en 2019. Elle avait alors expliqué vouloir retrouver le registre musical qui l’avait rendue populaire, tout en maintenant une relation personnelle avec la foi chrétienne.

Au moment de cette annonce, Vitale avait publiquement accueilli le retour de Claire Bahi avec davantage de légèreté. Cinq mois plus tard, son discours sur Show Buzz est plus tranchant sur la question du statut dans le coupé-décalé, sans qu’elle n’annonce pour autant de clash, de confrontation ou de projet commun avec Claire Bahi.

Le titre « Un pied dedans et un pied dehors » est lui aussi désormais installé dans l’actualité musicale de Vitale. Le clip en duo avec Dydy Yeman circule depuis août sur les plateformes vidéo consacrées à la musique ivoirienne, donnant un support concret aux explications livrées par la chanteuse sur le sens du morceau et sur les personnes qui pourraient s’y reconnaître.