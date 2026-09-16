Turkish Airlines supprime cinq dessertes africaines sans date de reprise

Juba, Kinshasa, Libreville, Luanda et Lusaka ont disparu des futurs horaires de Turkish Airlines. Ces liaisons, suspendues depuis le printemps et annoncées comme temporaires, ne disposent plus d’aucune date de reprise.

Turkish Airlines a retiré de ses futurs programmes cinq dessertes africaines vers Juba, Kinshasa, Libreville, Luanda et Lusaka, transformant des suspensions annoncées comme temporaires en retraits sans date de reprise. La modification apparaît dans les horaires mis à jour par la compagnie au cours de la première moitié de septembre.

Les cinq destinations concernent le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, le Gabon, l’Angola et la Zambie. Elles avaient été retirées du programme de vols jusqu’au 24 octobre 2026, avec une reprise attendue pour la saison suivante. AeroRoutes indique qu’elles ont désormais été supprimées des futurs horaires.

La compagnie avait commencé au printemps à suspendre plusieurs liaisons internationales. En avril, AeroRoutes recensait 18 destinations concernées en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie centrale et dans les Caraïbes. Euronews rapporte que Turkish Airlines avait alors présenté les suspensions comme temporaires, dans un contexte de hausse des coûts du carburant.

Le retrait de Luanda intervient alors que le nouvel aéroport international Dr António Agostinho Neto cherche encore à accroître son trafic. Conçu pour accueillir jusqu’à 15 millions de passagers par an, il n’en a enregistré que 756 028 en 2025, selon les chiffres de son opérateur cités par Euronews.

À Luanda, Turkish Airlines exploitait auparavant une liaison triangulaire via Kinshasa plutôt qu’un vol direct depuis Istanbul. Ce montage permettait néanmoins aux passagers des deux capitales d’accéder au réseau international de la compagnie via son hub turc.

Au total, AeroRoutes a identifié onze destinations retirées durablement du programme de Turkish Airlines dans la mise à jour du 11 septembre. Aqaba et La Havane, qui devaient également reprendre à l’automne, ont pour leur part été repoussées au 28 mars 2027 au plus tôt, tandis que d’autres ajustements de réseau restent possibles.