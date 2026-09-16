Manchester United : Baleba devrait faire ses débuts après la trêve

Carlos Baleba se rapproche enfin de ses débuts avec Manchester United. Michael Carrick prévoit son retour dans le groupe sous une semaine et l’attend en bonne condition après la trêve internationale.

Carlos Baleba se rapproche de ses débuts avec Manchester United. Michael Carrick a indiqué que le milieu camerounais devrait retrouver le groupe dans la semaine et être en bonne condition après la trêve internationale, après plusieurs semaines à soigner une blessure à la cheville.

Le joueur de 22 ans reste indisponible pour la réception de Brighton, son ancien club, ce mercredi 16 septembre au troisième tour de la Carabao Cup. Manchester United se déplacera ensuite à Fulham le 20 septembre avant la pause internationale.

Baleba n’a encore disputé aucun match avec les Red Devils depuis son transfert en provenance de Brighton fin août. Le montant de l’opération peut atteindre 70 millions de livres, tandis que son contrat court jusqu’en 2031 avec une année supplémentaire en option.

La blessure à la cheville avait été contractée durant la préparation estivale de Brighton. Le 28 août, Carrick évoquait alors une indisponibilité de deux à trois semaines. Le Camerounais a depuis repris le travail sur les terrains de Carrington sans encore participer pleinement aux séances collectives.

Le premier match de Manchester United après la trêve internationale est programmé le 10 octobre contre Tottenham à Old Trafford.