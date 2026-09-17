Zambie : 498 millions $ pour récupérer 70 000 tonnes de cuivre par an

Le groupe minier veut augmenter sa production en valorisant les résidus déjà stockés dans le Copperbelt. China NERIN assurera l’ingénierie et la construction de la nouvelle unité de Chingola.

Konkola Copper Mines a signé jeudi 17 septembre un contrat de 498 millions de dollars avec China NERIN Engineering pour construire à Chingola, en Zambie, une nouvelle usine capable de récupérer 70 000 tonnes de cuivre par an à partir de résidus miniers.

Le projet utilisera un procédé de lixiviation hydrométallurgique pour extraire le cuivre encore contenu dans les déchets issus des opérations minières. China NERIN prendra en charge la conception, les achats, la construction, l’installation, la mise en service ainsi que l’assistance technique pendant les essais de performance.

Le montant annoncé correspond à environ 3,378 milliards de yuans. Le contrat reste soumis à ses conditions d’entrée en vigueur, notamment la formalisation par les deux parties et le paiement prévu par l’accord. L’installation doit fonctionner aux côtés des capacités de traitement déjà exploitées par KCM à Nchanga, dans le Copperbelt zambien.

KCM affirme que la nouvelle unité doit augmenter sa production en récupérant davantage de cuivre dans les résidus existants. Cette approche permet d’exploiter des matières déjà extraites et stockées sur les sites miniers, sans dépendre uniquement de nouveaux volumes de minerai.

Le projet s’inscrit dans le programme d’investissement relancé depuis le retour de Vedanta Resources à la tête de KCM en 2024. La société indique avoir investi plus de 705 millions de dollars en Zambie depuis cette reprise de contrôle.

KCM, détenue majoritairement par Vedanta Resources aux côtés de ZCCM Investments Holdings, vise une production annuelle de 300 000 tonnes de cuivre d’ici 2030. La nouvelle usine de résidus doit fournir 70 000 tonnes supplémentaires par an si le projet est exécuté comme prévu.