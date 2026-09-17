Niger : 414,2 millions $ pour la mine d’uranium Dasa, sous conditions

La DFC américaine a approuvé une facilité de dette pouvant atteindre 414,2 millions de dollars pour le projet Dasa de Global Atomic au Niger. Aucun décaissement n’est encore acquis, l’accord restant soumis à plusieurs conditions.

Le conseil d’administration de la U.S. International Development Finance Corporation (DFC) a approuvé mercredi 16 septembre une facilité de dette pouvant atteindre 414,2 millions de dollars pour le projet d’uranium Dasa de Global Atomic, au Niger. Le financement n’est pas encore décaissé et reste soumis à plusieurs conditions avant la signature définitive.

Global Atomic précise que le dispositif exige notamment l’identification d’une route viable pour exporter le yellowcake produit sur le site, l’extension de la convention minière et du permis, des garanties sur les autorisations liées au remboursement du prêt et un accord direct avec le gouvernement nigérien. Les documents définitifs de financement doivent également être négociés avec la DFC.

La compagnie canadienne vise désormais une production commerciale au second semestre 2028. Elle indique que le développement souterrain a atteint la zone minéralisée et que des contrats d’enlèvement couvrent environ 11 % du plan minier actuel. Global Atomic présente Dasa comme le plus grand projet d’uranium à haute teneur en développement en Afrique.

Le projet est porté par la Société Minière de Dasa, détenue à 80 % par Global Atomic et à 20 % par l’État nigérien. En mai, le gouvernement du Niger indiquait qu’environ 700 personnes travaillaient déjà sur le site. Bénin Web TV avait alors détaillé le coût et l’avancement du projet Dasa.

Selon Reuters, l’approbation de la DFC marque un nouvel engagement économique américain au Niger, deux ans après le retrait des forces américaines du pays. Elle intervient également alors que Niamey et le groupe français Orano sont engagés dans un différend sur plusieurs actifs uranifères.