Afrique : 22 milliards $ de capitaux privés mobilisés par la Banque mondiale

Les capitaux privés mobilisés par le Groupe de la Banque mondiale en Afrique ont presque été multipliés par 2,5 depuis 2022. À l’échelle mondiale, l’institution atteint un record de 112 milliards de dollars.

Le Groupe de la Banque mondiale a indiqué jeudi 17 septembre avoir mobilisé environ 22 milliards de dollars de capitaux privés en Afrique au cours de l’exercice 2026, contre 9 milliards en 2022. La progression atteint près de 150 % en quatre ans.

À l’échelle mondiale, les capitaux privés mobilisés par l’institution sont passés de 35 milliards de dollars en 2022 à un record de 112 milliards en 2026. Reuters rapporte que les financements propres du Groupe ont atteint 123 milliards de dollars sur l’exercice, portant l’ensemble des financements et capitaux mobilisés à 235 milliards.

La Banque mondiale indique également avoir émis plus de 25 milliards de dollars de garanties au cours de l’exercice 2026. Ce volume dépasse avec quatre ans d’avance son objectif de 20 milliards de dollars de garanties annuelles fixé pour 2030.

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L’institution précise que 55 % de ses financements totaux, en incluant ses propres ressources et les capitaux privés mobilisés, ont été dirigés vers cinq secteurs considérés comme fortement créateurs d’emplois : les infrastructures et l’énergie, l’agro-industrie, la santé, le tourisme et les activités manufacturières à valeur ajoutée.

Dans les économies en développement, le Groupe estime que 1,2 milliard de jeunes atteindront l’âge de travailler au cours des dix à quinze prochaines années, tandis qu’environ 420 millions d’emplois devraient être créés sur la même période. Le secteur privé représente neuf emplois sur dix dans ces économies.