CAN 2027 (Q): Amir Abdou se méfie des Guépards avant le choc Burkina Faso – Bénin

Le Burkina Faso lancera sa campagne des éliminatoires de la CAN 2027 face au Bénin, à Ouagadougou. En conférence de presse ce jeudi, Amir Abdou a insisté sur la qualité des Guépards, tout en affichant l’ambition de démarrer cette nouvelle campagne par une victoire.

Le Burkina Faso s’apprête à entrer dans le vif du sujet. Pour leur premier rendez-vous des éliminatoires de la CAN 2027, les Étalons retrouveront le Bénin à Ouagadougou, un adversaire que le sélectionneur Amir Abdou considère avec une attention particulière. Le technicien franco-comorien n’a pas oublié le parcours réalisé par les Guépards lors de la dernière CAN, où ils avaient atteint les huitièmes de finale avant de s’incliner face à l’Égypte. Pour préparer cette rencontre, son staff a étudié de près les performances et le temps de jeu des internationaux béninois en club.

« On sait que cet adversaire a fait une belle CAN », a rappelé Amir Abdou, qui entretient par ailleurs de bonnes relations avec Gernot Rohr. Le sélectionneur burkinabè a révélé avoir échangé avec son homologue béninois avant la rencontre. Même privé de Steve Mounié, le Bénin conserve, selon lui, suffisamment d’arguments pour poser des problèmes aux Étalons. Amir Abdou cite notamment Junior Olaitan et Andreas Hountondji parmi les joueurs capables de faire la différence, tout en soulignant l’expérience présente dans le groupe béninois. Le Burkina Faso entend néanmoins imposer son rythme dès cette première journée. « Ça va être un match difficile mais l’objectif est de bien démarrer », a prévenu le sélectionneur, qui assure avoir réuni les données nécessaires sur le jeu et les statistiques des Guépards.