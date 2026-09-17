Afrique du Sud : 136 790 candidats pour 10 526 sièges municipaux

La Commission électorale sud-africaine a certifié un nombre record de candidatures pour le scrutin local du 4 novembre, en hausse de plus de 43 % par rapport à 2021.

La Commission électorale d’Afrique du Sud a certifié mercredi 16 septembre 136 790 candidats pour les élections locales du 4 novembre 2026. Ils se disputeront 10 526 sièges répartis entre huit métropoles, 44 municipalités de district et 205 municipalités locales.

Le nombre de candidats progresse de plus de 43 % par rapport au scrutin de 2021, qui avait réuni 95 427 candidats pour 10 478 sièges. Cela représente près de 13 candidats pour chaque siège à pourvoir cette année. Selon la Commission électorale, 5 096 candidatures ont été écartées à l’issue du contrôle réglementaire des dossiers.

Sur les 136 790 candidatures certifiées, 136 169 sont portées par des partis politiques et 621 par des candidats indépendants. Les métropoles concentrent 43 098 candidats, les conseils de district 6 443 et les municipalités locales 87 249.

La densité de la compétition aura un effet direct sur les bulletins de vote. Johannesburg comptera 75 partis sur son bulletin à la représentation proportionnelle, Tshwane 70, eThekwini 69, Ekurhuleni 67 et Le Cap 55. La Commission prévoit un bulletin à deux colonnes dans les municipalités où plus de 48 partis concourent sur ce volet.

Le calendrier électoral prévoit l’ouverture des demandes de vote spécial le 21 septembre et leur clôture le 12 octobre. Le tirage au sort de l’ordre des bulletins est fixé au 23 septembre, les votes spéciaux aux 2 et 3 novembre, avant le scrutin national du 4 novembre.